藍籌業績｜領展半年分派升3.7% 零售商戶銷售額減4.3%

領展(823)公布6月底止半年業績，期內每基金分派升3.7%，至134.89仙；收益增6.4%，至71.53億元；物業收入淨額53.59億元，漲5.8%；可分派總額34.76億元，多4.3%。集團指，有關增長主要來自於2月收購上海七寶領展廣場額外50%權益後，該資產全面綜合入帳，以及大部分營運市場之表現均有所改善。領展目前淨負債比率為20.6%，較3月底多1.1個百分點。
領展今日收報38.05元，升0.9元或2.4%，成交額6.9億元，市值980.4億元。
零售物業組合維持97.8%租用率
截至9月底止，領展香港零售物業組合維持97.8%的租用率，集團指主要歸因採取積極的策略抓住包括自提點在內的新興需求，並有效地將中國內地組合的品牌交叉銷售到香港市場。此外，集團培育物業組合中具增長潛力的商戶，為穩健的營運表現作出貢獻。不過，由於港元強勢及消費模式轉變導致消費低迷，領展香港零售物業組合的商戶每方呎銷售總額下降4.3%，整體平均續租租金調整率維持0.7%正增長，整體租金對銷售額比例則維持於13.1%。
零售收益總額升2.6%
集團半年零售收益總額38.29億元，按年升2.6%，當中商舖升1.1%，至25.45億元，租用率98.1%，續租租金升1.5%；街市/熟食檔位錄5.4億元，增2.1%，租用率96.1%，續租租金少5.8%；教育/福利及配套設施維持在7,400萬元，租用率95.8%，續租租金升1.5%；商場營銷則減5.3%，至9,000萬元。
物色價格錯配的入市良機
展望未來，領展指眾多發達經濟體開始減息，但降息的步伐和廣度可能是逐步且不確定。此外，美國總統大選的影響還需要一段時間才能顯現。從更積極的方面來看，內地取消部分過去幾年實施的緊縮措施，轉而推出多項寬鬆政策以刺激增長，應會惠及香港經濟和房地產市場。然而，與大灣區融合帶來的結構性變化，改變了消費者的行為，促使零售商不得不檢討及調整策略。同時，亞太地區個別優質資產呈現租金增長。隨物流、生活及數據中心等熱門及新興領域的價格開始完善，有投資者轉為積極探索零售及辦公室等傳統資產，物色因估值低而致具潛力帶來高於平均風險調整回報的價格錯配入市良機。