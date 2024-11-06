藍籌業績｜領展半年分派升3.7% 零售商戶銷售額減4.3%

領展(823)公布6月底止半年業績，期內每基金分派升3.7%，至134.89仙；收益增6.4%，至71.53億元；物業收入淨額53.59億元，漲5.8%；可分派總額34.76億元，多4.3%。集團指，有關增長主要來自於2月收購上海七寶領展廣場額外50%權益後，該資產全面綜合入帳，以及大部分營運市場之表現均有所改善。領展目前淨負債比率為20.6%，較3月底多1.1個百分點。

領展今日收報38.05元，升0.9元或2.4%，成交額6.9億元，市值980.4億元。

零售物業組合維持97.8%租用率

截至9月底止，領展香港零售物業組合維持97.8%的租用率，集團指主要歸因採取積極的策略抓住包括自提點在內的新興需求，並有效地將中國內地組合的品牌交叉銷售到香港市場。此外，集團培育物業組合中具增長潛力的商戶，為穩健的營運表現作出貢獻。不過，由於港元強勢及消費模式轉變導致消費低迷，領展香港零售物業組合的商戶每方呎銷售總額下降4.3%，整體平均續租租金調整率維持0.7%正增長，整體租金對銷售額比例則維持於13.1%。