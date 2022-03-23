藍籌業績｜騰訊上季經調整盈利挫25% 遜預期

騰訊控股(700)公布去年底止第四季純利949.58億元(人民幣，下同)(約1,163.4億港元)，按年大升60%，經調整盈利248.8億元，少25.1%，收入1,441.88億元，升8%，毛利則跌2%，至578.17億元，每股盈利9.957元。全年計，騰訊去年純利2,248.22億元，多40.6%，經調整盈利1,237.88億元，升0.9%，收入5,601.18億元，多16.2%，末期息維持1.6港元。

季度遊戲收入多 1% 網絡廣告減 13%

分類收入方面，去年增值服務收入2,915.7億元，多10.4%，當中內地遊戲收入多6%，至1,288億元；網絡廣告886.66億元，增7.8%，集團認為對未成年人採取的一系列保護措施，直接及間接地影響收入增長；金融科技及企業服務收入1,721.95億元，漲34.4%；其他收入76.85億元，多2.5%。

單計第四季的增值服務收入719.13億元，上升7.4%，當中內地市場遊戲收入296億元，多1%；網絡廣告收入215.18億元，減少12.7%；金融科技及企業服務收入479.58億元，升24.6%；其他收入27.99億元，少21%。

未成年人保護措施料下半年消化

集團去年底止的收費增值服務付費會員數增長8%，至2.36億。上季未成年人遊戲總時長同比減少88%，佔本土市場遊戲總時長的0.9%，未成年人總流水減少73%，佔本土市場遊戲總流水的1.5%。騰訊預期，未成年人保護措施的影響將於今年下半年全面消化，待新版號發放後，相信將受惠於更多新遊戲的推出。

騰訊今日收報389港元，升1港元或0.3%，成交額166.9億港元。