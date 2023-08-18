藍籌業績｜龍湖集團中期多賺約8%，中期息派0.32元人幣。

內房藍籌龍湖（960）公布中期業績，其上半年營業額按年跌34.6%至620.4億元（人民幣，下同），溢利按年7.7%至80.6億元，核心溢利按年增長0.6%至65.9億元。集團宣布派發中期股息每股0.32元，而去年同期派0.33元。

龍湖為唯一錄得盈利升幅內房

對於龍湖為唯一錄得盈利升幅內房，龍湖主席陳序平表示，三年前， 集團就提出降負債的管理策略，現階段，龍湖的整體債務規模穩中有降，結構持續優化，外債佔比持續壓降，提前鋪排高比例（97%）的掉期以全面對沖外匯波動的風險。集團始終將安全性放於一切發展的首位，以戰略定力和餘量思維應對週期的不確定性。

龍湖下半年竣工總面積達1,360萬平方米

展望未來，龍湖（包括合營及聯營企業）於上半年竣工的物業總建築面積，約540萬平方米，計劃於2023年竣工的物業總面積約1,900萬平方米，其中大部分將集中於下半年，而項目工程進度和銷售進度正常。這即意味下半年竣工總面積達1,360萬平方米。商場方面，約6座天街將於下半年在北京、上海、重慶等城市開業；長租公寓已在北京、上海、深圳、杭州、成都、南京、重慶等一線及二線城市開業運營。