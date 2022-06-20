藍籌盈警｜中電料半年轉蝕 營運虧損37億

中電控股(002)發盈利預警，預告今年上半年將錄虧損，去年同期純利46.15億元。期內主要因澳洲EnergyAustralia遠期合約的公平價值出現大幅度不利變動，截至今年5月底5個月未經審計綜合管理帳目，EnergyAustralia錄稅後虧損72億元，令集團綜合營運虧損約37億元，不過，由於上半年市況仍不確定，市場價格仍變動，中期虧損金額或有不同。至於其他業務盈利與去年同期表現大致相若。

中電又指，最近幾周在大型燃煤發電廠停運和商品價格高企的雙重影響下，電力市場繼續出現極端和異常價格飆升和波動。為應對這些狀況，澳洲能源市場營運商(AEMO)於本月12日對昆士蘭州的電力現貨價格實施價格上限，行政價格上限為300澳元/千度電。

此外，於本月15日，AEMO 暫停全國電力市場的現貨交易，是該市場自1998年成立以來首次，因為AEMO認為「在確保為消費者提供安全及可靠電力供應的同時，要繼續經營現貨市場已變得不可能」。集團指，暫停市場交易的安排屬臨時性質，並會每天進行審視；EnergyAustralia正專注為 AEMO提供所有可用的發電量和能源，同時以安全和積極態度應對可能影響電廠停運的問題。到目前為止，AEMO仍能維持其系統運行，儘管市場交易暫停，遠期合約價格相對歷史水平仍處於高位，再加上 EnergyAustralia本身營運狀況，在短期內對集團盈利貢獻產生重大和不利影響。