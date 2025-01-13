藍籌——恒基兆業地產有限公司（00012）以「G.I.V.E.」策略實現可持續發展

恒基兆業地產作為香港的頂尖地產發展商之一，一直以創新與可持續發展為核心，致力於為社會創造長遠價值。集團提出了「G.I.V.E.」可持續發展策略，分別代表「環保為地球」、「創新為未來」、「關愛為人群」和「誠心為社區」，貫徹了其2030可持續發展願景，成為地產行業的綠色發展標杆。
智慧科技 引領綠色建築潮流
集團在推動綠色建築方面成績卓越。其最新旗艦項目The Henderson，設計靈感來自香港洋紫荊花，展現出與眾不同的建築美學，同時榮獲多項綠色與智慧建築認證。該建築採用了物聯網（IoT）感測器監控室內空氣質素與溫度，並利用「數碼分身」（Digital Twin）技術進行ESG數據管理，提升了建築的環保效能和運營效率。租戶還可通過智慧辦公室手機應用程式獲取實時資訊，體驗高效的智慧辦公環境。The Henderson吸引了眾多國際知名企業入駐，包括佳士得和愛彼（AP）手錶，充分體現了集團在綠色建築領域的領導地位。
生態教育與社區建設的雙贏模式
在住宅項目方面，恒基地產將可持續發展理念融入細節設計，成功打造了多個兼具生態保育與居民舒適性的住宅空間。例如，在粉嶺的一個屋苑中，設置了蝴蝶園和螢火蟲棲息地，展現生物多樣性的同時，為住戶提供了優美的自然空間。這些生態設施配備智慧型花狀太陽能板技術，發電效率較傳統方式提升40%，進一步推動可再生能源的使用。此外，恒基地產還與當地學校合作，讓學生參觀這些生態設施，增加對環境保護的認識，收獲了社區與教育界的廣泛讚譽。
支持過渡性房屋計劃 推動社區和諧
在社區服務方面，恒基地產始終以誠心為本，積極支持香港的過渡性房屋計劃。集團不僅免費提供土地和短期空置單位，還推出了江夏圍過渡性房屋項目，成為香港最大的此類計劃之一，為有需要的家庭提供安居之所。同時，恒基地產在深水埗設立了「南昌社區客廳」，提供共享廚房、飯廳與學習空間，為低收入家庭和兒童創造更好的生活條件，進一步促進社區和諧發展。
恒基地產將繼續秉承「G.I.V.E.」可持續發展策略，探索更多智慧建築、物聯網技術和清潔能源的應用，推動地產行業的創新升級。同時，集團也將不斷深化可持續發展理念，為社會、經濟與環境創造更多價值，實現與社區和自然的協同共進，開創更加美好的未來生活。