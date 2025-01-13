藍籌——恒基兆業地產有限公司（00012）以「G.I.V.E.」策略實現可持續發展

恒基兆業地產作為香港的頂尖地產發展商之一，一直以創新與可持續發展為核心，致力於為社會創造長遠價值。集團提出了「G.I.V.E.」可持續發展策略，分別代表「環保為地球」、「創新為未來」、「關愛為人群」和「誠心為社區」，貫徹了其2030可持續發展願景，成為地產行業的綠色發展標杆。

智慧科技 引領綠色建築潮流

集團在推動綠色建築方面成績卓越。其最新旗艦項目The Henderson，設計靈感來自香港洋紫荊花，展現出與眾不同的建築美學，同時榮獲多項綠色與智慧建築認證。該建築採用了物聯網（IoT）感測器監控室內空氣質素與溫度，並利用「數碼分身」（Digital Twin）技術進行ESG數據管理，提升了建築的環保效能和運營效率。租戶還可通過智慧辦公室手機應用程式獲取實時資訊，體驗高效的智慧辦公環境。The Henderson吸引了眾多國際知名企業入駐，包括佳士得和愛彼（AP）手錶，充分體現了集團在綠色建築領域的領導地位。