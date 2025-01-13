藍籌——新鴻基地產發展有限公司（00016）新地支持國家推動可再生能源 冀發展更多大規模太陽能發電場

新鴻基地產（新地）作為本港最具規模的發展商之一，一直致力推廣太陽能發電、綠色建築及綠色運輸，積極為香港的可再生能源及節能減排作出貢獻，以行動支持特區政府《香港氣候行動藍圖2050》。早前，新地便與合作夥伴為全港首個由私人發展、建於堆填區的太陽能發電場舉行動土儀式。 該太陽能發電場位於將軍澳新界東南堆填區，由威立雅、新地及中信泰富合組的聯營公司 — 翠谷工程有限公司負責營運，項目佔地面積逾10萬平方呎，安裝超過1,800塊光伏電池板，預計於2025年上半年開始供電，每年可生產120萬度電，估計每年減少碳排放達468噸，即相當於約兩萬棵樹一年的二氧化碳吸收量。

由於項目是建在堆填區的斜坡之上，工程難度比一般建於大廈天台的項目為高。在籌建過程中需要精心設計、規劃和施工，以克服一連串挑戰，包括土建工程、結構承托工程、排水及防風安排等。至於太陽能板的安裝工程更是特別為堆填區環境而設計，需要避免損壞堆填區的防滲透墊層，並保護原有的滲濾液和沼氣收集系統。

新地執行董事郭基泓透露，新地除負責土木和建築工程部分外，還安排旗下全港最大的數據中心服務商新意網，認購與此太陽能發電場百分百掛鈎、中電的「可再生能源證書」，全力推動新意網在營運上百分百使用潔淨能源，亦藉著促成旗下公司使用由集團合資聯營的太陽能發電場所生產的綠色電力，發展出「內循環的ESG模式」。

郭基泓感謝環境及生態局及環境保護署的大力支持，讓項目得以順利開展，他亦期望這個先導計劃能夠發揮示範作用，未來於堆填區、甚或一些未發展或規劃中的土地上，可以發展更多大規模的太陽能發電場，達至地盡其用之餘，亦可以為推動可再生能源發展作出更大的貢獻。 新地一直致力倡導太陽能發展，截至2024年6月，由新地管理的太陽能發電系統已達64個，分布在不同類型的物業之上，包括住宅、寫字樓及商場、工廈，以及建築工地，合共超過16,500塊太陽能板，為全港最大型的太陽能發電網絡。預計至2025年底前，由新地管理的太陽能發電系統將增至逾80個，合計涉逾兩萬塊太陽能板，屆時每年料可生產896萬度電，每年減少超過4,000公噸的碳排放，即相當於17.4萬棵樹一年的二氧化碳吸收量。若計及聯營公司九巴的太陽能發電網，新地推動的太陽能發電網絡為本港私人企業之中最大，規模遠遠領先其他同行。