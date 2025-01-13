藍籌——華潤啤酒（控股）有限公司（00291）引領行業創新與可持續發展

作為一家具有深厚歷史與實力的上市公司，華潤啤酒（控股）有限公司（簡稱「華潤啤酒」）以專業精神和前瞻性策略，引領中國酒類行業的創新發展。隸屬於華潤（集團）有限公司旗下，華潤啤酒專注於高質量酒類產品的生產、銷售及分銷，秉持「引領產業發展，釀造美好生活」的使命，成為市場可持續發展的卓越典範。

華潤啤酒相信，科技創新是實現可持續發展的重要動力，集團計劃進一步推動自動化和人工智能技術的應用。

以創新為驅動力 構建核心競爭優勢

華潤啤酒憑藉卓越的產品創新能力和強大的市場洞察力，不斷推出迎合消費者需求的優質產品。集團聚焦提升品牌影響力，以「高端化」策略驅動業績增長，同時開展多元化研發，為消費者提供更豐富的產品選擇。在運營層面，華潤啤酒導入智能化生產設備和高效流程，確保運營效率與品質的穩步提升。

面對全球經濟不穩定和行業競爭加劇的挑戰，華潤啤酒展現出靈活應對的能力。集團加強市場數據分析，預測消費趨勢，並根據需求調整銷售策略。同時，集團通過深化與供應鏈合作夥伴的聯動，確保原材料供應穩定，並積極探索跨界合作，開拓新興市場，挖掘潛在增長機遇。

專注ESG實踐 推動行業綠色升級

華潤啤酒在可持續發展領域持續發力，將環境、社會及管治（ESG）理念深度融入業務運營。集團位於四川涼山及安徽蚌埠的兩間工廠已成功獲得碳中和認證，成為國內啤酒行業的「零碳工廠」標杆。同時，華潤啤酒設立碳中和研發中心，推動減碳技術創新，並與行業分享相關成果，助力行業共同邁向綠色未來。

