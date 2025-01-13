藍籌——長江實業集團有限公司（01113）多元優質資產 海外發展成果豐碩

長江實業集團有限公司（「長實」）為具領導地位的跨國企業，旗下多元化業務涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房、物業及項目管理、基建及實用資產和英式酒館業務，以及持有三個上市房地產投資信託基金的權益。集團於2024年海外發展成果尤其豐碩。 成功收購數個海外項目 長實執行委員會委員、 財務委員會委員兼特別項目總監趙汝成指出：「長實於2024年成功收購數個海外項目；中期業績超過50%溢利貢獻來自香港與內地以外業務。」 「香港是一個多元的社會，當中眾多企業精於經營本地業務，亦有相當多企業在內地大展拳腳，同時並有一部份企業於海外發展，長期三管齊下，發揮『有容乃大』的精神，造就香港一直以來的繁榮與成功。而長實正屬於海外成果豐收的企業。本著各盡所長之原則，長實將繼續運用我們的經驗和網絡，尋求更多海外發展機會，既為股東爭取回報，亦為香港經濟出力。」

長實之全球多元化固定收入業務包括英式酒館，以及基建及實用資產業務，投資及營運遍及歐洲、澳洲、加拿大及英國。 基建及實用資產 集團於2024年以合營方式收購三個基建項目，包括英國32個陸上風電場、北愛爾蘭最大配氣網絡以及英國可再生能源資產組合。 此外，長實於海外投資及持有經濟收益權益之項目尚包括配氣、配電、氣體輸送管道、清潔能源及遠端能源供應、能源管理綜合服務、建築設備服務、食水及污水處理、鐵路車輛租賃、轉廢為能及機場外圍停車場設施等項目。

再生農業範疇 長實亦透過合營開拓再生農業範疇，已收購澳洲超過35萬公頃農業用地（相當於約3.5倍香港土地總面積）的田園租約及相關權利，投資於碳封存項目，以緩解全球的碳排放問題。 英式酒館業務 長實持有之英式酒館Greene King 乃具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商，於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地僱用約41,000名員工，經營約2,600間英式酒館、餐廳及酒店，並擁有永久業權的重大優質資產。 地產業務 長實之地產業務分布於香港、中國內地、新加坡及英國。

集團一貫採取貨如輪轉策略銷售物業，於2024年推售黃竹坑站上蓋住宅Blue Coast創出八日累售逾100億元之成績外，新加坡Perfect Ten及上海御沁園5B-2a期之所有住宅單位同告售罄。集團近期正開售香港Blue Coast II期、深圳都市圈之惠州住宅項目瀧珀、及北京御翠園。 長實近年於香港投得之政府地皮及重建發展項目，相關規劃與工序已順利開展。集團策劃興建不少香港矚目地標及大型項目，最新例子為坐擁維港海景之超甲級商廈中環長江集團中心二期，已正式迎來首批租戶。

此外，長實在內地約20個城市開發及擁有50多個房地產項目，連同旗下持有權益之房地產投資信託基金，集團在內地可供發展土地儲備超過6,000萬平方呎，投資物業及酒店達1,800萬平方呎。 海外方面，除了英國及新加坡發展項目外，長實收購了投資於專業支援房屋及家居護理房屋之Civitas Social Housing英國房地產投資信託基金，持續提供穩定租務收益。 集團於香港和上海的13家酒店，為旅客提供共9,700多間客房、套房和服務式套房；此外尚有4間酒店提供長期租住的家居式設計套房月租服務。

發展不忘穩健 穩健不忘發展 長實多年來資本雄厚及根基穩固，印證集團海內外市場優質資產價值，同時展現嚴謹財務紀律足以抵禦風浪的穩健實力。 集團的財政穩健，資本負債比率低，流動資金充裕，有條件保持抗跌及盈利能力，並適時把握發展新機遇。 未來，長實仍會以「發展不忘穩健穩健不忘發展」的核心策略，及一貫的財務紀律傳統，繼續積極推動業務發展，致力為股東爭取理想回報。