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財經
2025-01-13 04:30:36
日報

藍籌——長江實業集團有限公司（01113）多元優質資產 海外發展成果豐碩

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傑出上市公司大獎2024 長江實業集團有限公司

長江集團中心及最新發展的長江集團中心二期均屹立於中環核心地段。

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長江實業集團有限公司（「長實」）為具領導地位的跨國企業，旗下多元化業務涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房、物業及項目管理、基建及實用資產和英式酒館業務，以及持有三個上市房地產投資信託基金的權益。集團於2024年海外發展成果尤其豐碩。

成功收購數個海外項目

長實執行委員會委員、 財務委員會委員兼特別項目總監趙汝成指出：「長實於2024年成功收購數個海外項目；中期業績超過50%溢利貢獻來自香港與內地以外業務。」

「香港是一個多元的社會，當中眾多企業精於經營本地業務，亦有相當多企業在內地大展拳腳，同時並有一部份企業於海外發展，長期三管齊下，發揮『有容乃大』的精神，造就香港一直以來的繁榮與成功。而長實正屬於海外成果豐收的企業。本著各盡所長之原則，長實將繼續運用我們的經驗和網絡，尋求更多海外發展機會，既為股東爭取回報，亦為香港經濟出力。」

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長實之全球多元化固定收入業務包括英式酒館，以及基建及實用資產業務，投資及營運遍及歐洲、澳洲、加拿大及英國。

基建及實用資產

集團於2024年以合營方式收購三個基建項目，包括英國32個陸上風電場、北愛爾蘭最大配氣網絡以及英國可再生能源資產組合。

此外，長實於海外投資及持有經濟收益權益之項目尚包括配氣、配電、氣體輸送管道、清潔能源及遠端能源供應、能源管理綜合服務、建築設備服務、食水及污水處理、鐵路車輛租賃、轉廢為能及機場外圍停車場設施等項目。

再生農業範疇

長實亦透過合營開拓再生農業範疇，已收購澳洲超過35萬公頃農業用地（相當於約3.5倍香港土地總面積）的田園租約及相關權利，投資於碳封存項目，以緩解全球的碳排放問題。

英式酒館業務

長實持有之英式酒館Greene King 乃具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商，於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地僱用約41,000名員工，經營約2,600間英式酒館、餐廳及酒店，並擁有永久業權的重大優質資產。

地產業務

長實之地產業務分布於香港、中國內地、新加坡及英國。

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集團一貫採取貨如輪轉策略銷售物業，於2024年推售黃竹坑站上蓋住宅Blue Coast創出八日累售逾100億元之成績外，新加坡Perfect Ten及上海御沁園5B-2a期之所有住宅單位同告售罄。集團近期正開售香港Blue Coast II期、深圳都市圈之惠州住宅項目瀧珀、及北京御翠園。

長實近年於香港投得之政府地皮及重建發展項目，相關規劃與工序已順利開展。集團策劃興建不少香港矚目地標及大型項目，最新例子為坐擁維港海景之超甲級商廈中環長江集團中心二期，已正式迎來首批租戶。

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此外，長實在內地約20個城市開發及擁有50多個房地產項目，連同旗下持有權益之房地產投資信託基金，集團在內地可供發展土地儲備超過6,000萬平方呎，投資物業及酒店達1,800萬平方呎。

海外方面，除了英國及新加坡發展項目外，長實收購了投資於專業支援房屋及家居護理房屋之Civitas Social Housing英國房地產投資信託基金，持續提供穩定租務收益。

集團於香港和上海的13家酒店，為旅客提供共9,700多間客房、套房和服務式套房；此外尚有4間酒店提供長期租住的家居式設計套房月租服務。

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發展不忘穩健  穩健不忘發展

長實多年來資本雄厚及根基穩固，印證集團海內外市場優質資產價值，同時展現嚴謹財務紀律足以抵禦風浪的穩健實力。

集團的財政穩健，資本負債比率低，流動資金充裕，有條件保持抗跌及盈利能力，並適時把握發展新機遇。

未來，長實仍會以「發展不忘穩健穩健不忘發展」的核心策略，及一貫的財務紀律傳統，繼續積極推動業務發展，致力為股東爭取理想回報。

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