藍籌——香港鐵路有限公司（00066）多管齊下 攜手共建新鐵路社區

港鐵公司（「港鐵」）一直為香港提供安全、可靠及便捷的鐵路服務，其使命「推動城市前行」，既致力提供世界級的鐵路服務，同時亦全力推展新鐵路項目，包括東涌綫延綫、小蠔灣站、屯門南延綫、屯馬綫洪水橋站及北環綫，為推動香港進步及可持續發展，出一分力。除了負責相關的鐵路興建外，港鐵項目團隊早在規劃及設計階段已開始與社區保持緊密聯繫，深入社區向地區人士及團體講解工程安排，務求能增加透明度，獲得地區的支持。

新鐵路項目遍及多區，包括東涌、屯門、洪水橋及北部都會區。港鐵作為社區的一分子，透過多元化渠道，深入社區不同層面，向居民介紹項目進度及資訊。而STEAM教育作為近年趨勢，為令鐵路項目融入社區，港鐵從教育著手，與項目所在的周邊學校合作推出一系列STEAM工作坊、工程師體驗日、STEAM教育周等教育活動，將鐵路主題例如屯門南延綫鐵路高架橋、東涌綫延綫的隧道鑽挖工程等融入各項藝術、創作、科學及教學當中，以生動有趣的方式促進學生對鐵路工程及可持續發展建築的認識，並讓學生認識所生活的社區的城市規劃及鐵路發展的關係，活現「社區鐵路」的概念。

與地區機構合作 深化社區對新鐵路項目了解

港鐵亦一直與社區同行，在發展新鐵路的同時積極與地區機構合作推出不同社區企劃，舉行了逾120場講座、工作坊及地區活動，加深社區對新鐵路項目的認識、促進社區的多元化發展，打造融入社區的新鐵路。

港鐵與嶺南大學及元朗大會堂分別合辦「新鐵路項目青年大使計劃」及「北環來『元』青年鐵路大使計劃」，培訓年青人成為青年大使，走訪新鐵路拓展的社區，包括屯門、東涌及元朗的多間學校及社區中心，舉行講座及鐵路主題工作坊，將所學到的鐵路知識推廣至社區，深化各年齡層的學生及居民對新鐵路項目的了解，締造和諧的睦鄰關係。透過青年大使計劃，培育了年青人籌備活動和演講能力、讓他們能發揮領導才能、建立正向思維並回饋社會。另外，港鐵亦透過「延．遊．東涌」社區導賞計劃，為市民帶來深度遊體驗。透過遊走東涌，參加者得以深入了解東涌的發展歷程及鐵路如何帶動地區發展。