藥明康德首季多賺32% 歐美客戶收入齊飆約兩成

藥明康德上季扣除非經常性損益後純利多賺9%，至18.7億元人民幣。(網上圖片)

多間企業昨公布首季業績！藥明康德(2359)公布，截至3月底止首季純利按年升31.9%，至21.7億元(人民幣，下同)(約25億港元)，扣除非經常性損益後純利則升9%至18.7億元。期內營業額多5.8%，至89.6億元。

集團指，期內新增客戶逾310間，活躍客戶逾6,000間，需求持續增長，其中來自美國客戶收入升3%至54.1億元，剔除特定商業化項目後增長22%，來自歐洲客戶收入升19%至14.4億元；內地客戶收入升5%至16.7億元。

藥明康德昨收市跌1.9%，收報77.2港元，成交約1.9億港元。