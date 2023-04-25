藥明康德首季多賺32% 歐美客戶收入齊飆約兩成

多間企業昨公布首季業績！藥明康德(2359)公布，截至3月底止首季純利按年升31.9%，至21.7億元(人民幣，下同)(約25億港元)，扣除非經常性損益後純利則升9%至18.7億元。期內營業額多5.8%，至89.6億元。
集團指，期內新增客戶逾310間，活躍客戶逾6,000間，需求持續增長，其中來自美國客戶收入升3%至54.1億元，剔除特定商業化項目後增長22%，來自歐洲客戶收入升19%至14.4億元；內地客戶收入升5%至16.7億元。
藥明康德昨收市跌1.9%，收報77.2港元，成交約1.9億港元。
江銅純利升19%
江西銅業(358)指，首季純利17.55億元，按年增19.1%，營業額升4.6%，至1,277億元，扣除非經常性損益的淨利潤16.9億元，則跌3.5%，每股基本盈利0.51元。
江銅昨收報14.3港元，跌0.12港元或0.8%，成交額7,490萬港元，市值198億港元。
福萊特賺5億人幣
另外，福萊特玻璃(6865)首季純利升17.1%，至5.11億元，營業收入53.64億元，漲52.9%，因光伏玻璃新增產能釋放和光伏行業需求增長，令其光伏玻璃銷售增長帶動。
福萊特昨收報21.55港元，升0.1港元或0.5%，成交額4,730萬港元，市值97億港元。