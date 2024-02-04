藥明康德：不會收集人類基因資料 與政府或軍方無關聯

藥明康德(2359)於上交所發通告指，就最近提交美國眾議院和美國參議院的擬議立法草案中，藥明康得被提及的事項進行了說明和澄清。集團指，已注意到近日公司股票價格和交易量的波動，確認公司的生產經營活動一切正常，日常運營沒有重大變化；又指作為在亞洲、歐洲和北美均設有運營基地的全球公司，藥明康得提供多種一體化研發和生產服務以賦能全球醫藥和醫療行業，公司既沒有人類基因組學業務，現有各類業務也不會收集人類基因組資料。

集團又表示，與任何政府或其軍事組織均無任何關聯關係，堅信藥明康得在過去沒有、現在和未來都不會對任何國家構成國家安全風險，因此不應在草案中被預定義為「予以關注的生物技術公司」。公司將繼續與諮詢顧問協力，與草案立法過程相關方開展溝通，草案的內容仍有待進一步審議並可能變更。