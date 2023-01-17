藥明生物主要股東配股套現近40億 持股量減至13.82%

藥明生物（2269）主要股東WuXi Biologics Holdings相隔一年半後再次配股，昨天與摩根士丹利訂立大宗交易協議，配售5,600萬股公司股份，佔公司已發行股本總額約1.32%，每股價格為71港元，較公司昨天收市價73.9折讓3.9%，套現39.76億元。完成後，WuXi Biologics Holdings持股量將由約15.14%減至13.82%，並繼續為公司主要股東。配股股東承諾3個月的禁售期。

藥明生物董事長兼非執行董事李革對WuXi Biologics Holdings擁有約19.66%的控制權及55.03%股東大會的表決。而WuXi Biologics Holdings並持有藥明生物約6.4億股股份，佔本公司已發行股本總額約15.14%。董事長兼非執行董事李革博士控制Biologics Holdings已發行股本約19.66%及WuXi Biologics Holdings股東大會55.03%的表決權。

根據大宗交易協議，WuXi Biologics Holdings已向配售代理承諾，未經配售代理事先書面同意，於大宗交易協議日期起至配售完成日期後滿三個月當日止期間，其不會提呈發售、出售、借出、訂約出售、抵押、授出任何購股權或以其他方式處置公司任何股本證券或可轉換為或可行使為或可交換為本公司股本證券的任何證券；訂立任何掉期或類似協議將有關股份所有權的經濟風險全部或部分轉移，不論交易是否將以交付本公司股份或其他證券、以現金或其他方式進行結算；或公開宣佈有意落實任何有關交易。上述承諾不適用於本次配售。

WuXi Biologics Holdings對上一次減持為2021年7月20日，當時配售8,000萬股，作價129元，套現103.2億元。