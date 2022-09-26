藥明生物將斥資最多3億美元回購股份 早段最多升逾6%

藥明生物（2269）宣布，公司董事會於9月23日議決動用購回授權，以不時在公開市場上以不超過3億美元總價格購回股份。董事會認為，股份的當前成交價未能反映其內在價值或本集團的實際業務前景，並為本公司提供進一步購回股份的良機。公司股份今早高開1.7%後上揚，最高升逾 6% 見49.25元，最新報48元。

藥明生物董事會相信，建議股份購回及其後註銷所購回股份不僅可提升股份價值，從而改善股東回報，亦可減少本集團各項股份獎勵計劃對本公司股權潛在攤薄效應的影響。另外，建議股份購回反映本公司對其自身價值的認可及對其強勁增長前景充滿信心。

由於美國開始加息後風險資產被看淡，加上中美角力下美國在生物科技上要減少對中國依賴，藥明生物股價在過去一年持續下跌，過去一年已累計跌近6成4，上周五收市報46.4元。

藥明52周累計跌近64%

投行對公司的前景仍審，摩根士丹利上周發表報告，根據上半年業績和管理層指引，對藥明生物今年短期收入增長預測降低2%，明年和後年分別降低6.7%和10%。該行對藥明生物今明兩年的毛利率預測亦由46%降至45.5%。

該行降低了對藥明生物的研發和營業費用的成本比率假設。因此對其今年的每股盈利預測上升3.1%，明年和後年每股盈利預測分別降2.9%和6.2%，但評級增持，目標價119.25元。