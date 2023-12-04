藥明生物挫23%後突宣布停牌　今召開業務最新消息會議 (更新)

藥明生物（2269）周一（4日）宣布內幕消息，表示當日將召開業務最新消息會議，進行有關公司業務營運的財務及其他資料的簡報。藥明生物表示，受生物技術融資影響，行業在未來兩年預期個位數增長，該企在過去10年達到行業3至4倍增幅，未來目標是行業2倍增速。
藥明康德受沽壓
藥明生物股價今早大幅低開12%，早段曾低見32.8元，跌幅逾24%，見2020年3月以來新低，其後於10時49分宣布停牌，停牌前報33.15元，跌幅23.79%，停牌前成交激增至9,655.4萬股，涉資33.7億元。
至於藥明系其他股份，藥明康德（2359）正式納入藍籌，但受沽壓，股價現報83.55元，跌8.6%，創近一月新低；半新股藥明合聯（2268）跌近8%，報29.65元；藥明巨諾（2126）跌5.6%，報2.99元。
藥明生物料今年收入和利潤受影響
藥明生物周一（4日）宣布，召開業務最新消息會議，根據有關公司業務營運的財務及其他資料的簡報，因新冠收入快速降低，公司整體收入包括新冠已是高基數，在達成行業兩倍增速的情況下業務表現或將不及預期；而公司藥物開發端(D端)及生產端(M端)預料之外，影響今年收入和利潤。
在中長期方面，藥明生物料今年和明年上半年最具挑戰，預計明年下半年逐步回暖，而公司今年毛利率及增速最具挑戰，但在未來幾年預期毛利率和增速將逐步恢復增長，當中2024年穩健增長、2025年及以後預期恢復強勁增長。