藥明生物挫23%後突宣布停牌，今召開業務最新消息會議。

藥明生物（2269）周一（4日）宣布內幕消息，表示當日將召開業務最新消息會議，進行有關公司業務營運的財務及其他資料的簡報。藥明生物表示，受生物技術融資影響，行業在未來兩年預期個位數增長，該企在過去10年達到行業3至4倍增幅，未來目標是行業2倍增速。

藥明生物股價今早大幅低開12%，早段曾低見32.8元，跌幅逾24%，見2020年3月以來新低，其後於10時49分宣布停牌，停牌前報33.15元，跌幅23.79%，停牌前成交激增至9,655.4萬股，涉資33.7億元。

至於藥明系其他股份，藥明康德（2359）正式納入藍籌，股價現報86.62元，跌5.3%，創近一月新低；半新股藥明合聯（2268）跌5.1%，報30.55元；藥明巨諾（2126）跌5%，報3.01元。