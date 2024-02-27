藥明系｜外電：美參議院3月初舉行聽證會　涉禁止使用藥明康德等議案(更新)

早前傳出上述議案的消息，令藥明系上市企業股價暴跌，包括藥明生物（2269）、藥明康德（2359）、藥明合聯（2268）、藥明巨諾（2126），當時憂慮美國制裁行動，會損害公司在美國的大型業務。

藥明系公司此前捲入美國制裁風波，《路透》引述消息報道，美國參議院轄下國土安全和政府事務委員會，將於下周三（3月6日），就禁止聯邦機構與華大基因（深：300676）、藥明康德及其他受關注的生物科技公司等，簽訂服務或使用設備合約的議案，舉行聽證會。

藥明康德上交所發澄清公告

藥明系公司此前捲入美國制裁風波，藥明康德（2359）A股於上交所再發澄清公告指，公司沒有人類基因組學業務，現有各類業務不會收集人類基因組數據，堅信藥明康德過去、現在及未來都不會構成美國國家安全風險。公告與上周港股復牌前的公告相同。

捲入美國制裁風波

美國眾議院中美戰略競爭委員會於1月底提出新法案，要求聯邦資助的醫療服務提供者，限制使用外國對手生物技術公司，該法案被指針對「華大基因集團」及「藥明康德」，以阻止其從聯邦政府資助的醫療機構取得供應商合約，又被認為該企可能收集美國民眾的基因組數據，危及美國國家安全。