藥明系｜美國《生物安全法案》據報立法受阻　藥明生物勁升逾一成(更新)

藥明系｜藥明康德及藥明生物股價曾挫逾20% 美國《生物安全法案》獲通過

藥明生物（2269）今早曾升16%，現升14%；藥明康德（2359）曾升逾一成，現升逾7%；藥明合聯（2268）升11%。

外電引述消息報道，涉及藥明生物和藥明康德的《生物安全法案》在納入國防授權法案（NDAA）立法過程中受阻。上月美國眾議院監督與問責委員會，投票通過向眾議院報告《生物安全法》草案的修訂版本（H.R.8333草案）。

美國最新推出《生物安全法案》修訂版，新規定擬給予更多時間切斷生物公司之間聯繫，法案將要求美國公司在2032年之前結束與該批中國企業的合作。

《生物安全法案》發起人辭職

美國參議院《生物安全法案》此前獲推進，最新該法案的發起人、美國共和黨眾議員Mike Gallagher表示，將於4月19日辭去國會職務。

外電報道，作為法案核心人物，Mike Gallagher提前離職或為法案帶來變數。相關法案可能以國家安全為由，限制與華大基因和藥明康德等中國生物技術公司的業務往來。

Mike Gallagher為眾議院中國事務委員會主席，他亦是強制逼使TikTok出售議案的發起人之一。

BIO：正採取措施剔除藥明康德會員資格

早前《路透》報道，美國生物技術創新組織（BIO）新任行政總裁John Crowley去信信美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席Mike Gallagher，表示將支持《生物安全法案》，並會與國會議員合作推動立法進展。

BIO表示，正採取措施，剔除藥明康德的會員資格；至於上月時BIO前任行政總裁Rachel King，亦曾寫一封信，敦促委員會重新考慮擬議的立法，並對其中提到的公司提出質疑。

不過，根據BIO官網顯示，BIO於美國時間3月14日修改並更新了於13日發布的新聞稿內容。由修改前的「BIO目前正在採取措施，在組織成員資格方面與藥明康德分開」，更新為「藥明康德主動終止其BIO會員資格」（WuXi AppTec proactively ended its membership in BIO）。