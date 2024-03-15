藥明系｜美國BIO改稱藥明康德主動終止會員資格　股價再挫(更新)

藥明系｜藥明康德及藥明生物股價曾挫逾20% 美國《生物安全法案》獲通過

美國參議院《生物安全法案》此前獲推進，《路透》報道，美國生物技術創新組織（BIO）新任行政總裁John Crowley去信信美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席Mike Gallagher，表示將支持《生物安全法案》，並會與國會議員合作推動立法進展。

BIO表示，正採取措施，剔除藥明康德的會員資格；至於上月時BIO前任行政總裁Rachel King，亦曾寫一封信，敦促委員會重新考慮擬議的立法，並對其中提到的公司提出質疑。

不過，根據BIO官網顯示，BIO於美國時間3月14日修改並更新了於13日發布的新聞稿內容。由修改前的「BIO目前正在採取措施，在組織成員資格方面與藥明康德分開」，更新為「藥明康德主動終止其BIO會員資格」（WuXi AppTec proactively ended its membership in BIO）。