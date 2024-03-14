藥明系｜藥明康德及藥明生物股價再挫　美國BIO：將支持《生物安全法案》 (更新)

BIO表示，正採取措施，剔除藥明康德的會員資格；至於上月時BIO前任行政總裁Rachel King，亦曾寫一封信，敦促委員會重新考慮擬議的立法，並對其中提到的公司提出質疑。

法案防止外國對手獲取美國人健康資訊

目前參議院已通過法案，並獲美國總統簽署方可實行，肯塔基州共和黨參議員Rand Paul，他表示，該法案可能對美國公司生物技術供應鏈構成影響並表示擔憂。

美國《生物安全法案》旨在防止外國對手獲取美國人的個人健康和遺傳資訊。按照目前規定，法案將禁止聯邦機構與華大基因、藥明康德及其附屬公司和其他被視為值得關注的生物技術公司簽訂合約。法案還將阻止政府與使用其設備或服務的公司簽訂合約。