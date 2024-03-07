藥明系｜藥明康德及藥明生物股價曾挫逾20%　美國《生物安全法案》獲通過

美國參議院宣布，針對藥明康德（2359）等中國生物科技企業的《生物安全法案》草案獲得通過，法案可能以國家安全為由，限制與華大基因和藥明康德等中國生物技術公司的業務往來。
消息拖累藥明系股價急瀉。藥明生物（2269）及藥明康德（2359）曾挫逾20%，暫分別跌18%及14%；藥明合聯（2268）跌逾13%；藥明巨諾（2126）跌近4%。
藥明康德：法案禁令不合理
有內媒引述藥明康德表示，公司不收集基因數據，該法案「依靠誤導性指控和不準確的斷言，在未經正當程序的情況下對我們公司提出先發制人和不合理的禁令」。
不過，相關法案仍須經過參、眾兩院全體會議通過，並獲美國總統簽署方可實行，但現時尚未清楚法案何時提交參議院投票。至於唯一投反對票的人，是肯塔基州共和黨參議員Rand Paul，他表示，該法案可能對美國公司生物技術供應鏈構成影響並表示擔憂。
法案防止外國對手獲取美國人健康資訊
美國《生物安全法案》旨在防止外國對手獲取美國人的個人健康和遺傳資訊。按照目前規定，法案將禁止聯邦機構與華大基因、藥明康德及其附屬公司和其他被視為值得關注的生物技術公司簽訂合約。法案還將阻止政府與使用其設備或服務的公司簽訂合約。