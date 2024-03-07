藥明系｜藥明康德及藥明生物股價曾挫逾20% 美國《生物安全法案》獲通過

美國參議院宣布，針對藥明康德（2359）等中國生物科技企業的《生物安全法案》草案獲得通過，法案可能以國家安全為由，限制與華大基因和藥明康德等中國生物技術公司的業務往來。

消息拖累藥明系股價急瀉。藥明生物（2269）及藥明康德（2359）曾挫逾20%，暫分別跌18%及14%；藥明合聯（2268）跌逾13%；藥明巨諾（2126）跌近4%。