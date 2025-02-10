蘇寧3公司據報破產重整　回應稱「司法重整非破產」(更新)

【18:00更新】新增蘇寧回應指司法重整非破產 據內地傳媒報道，內地知名零售巨頭蘇寧集團等3家關聯公司正式進入破產重整程序。內地全國企業破產重整案件信息網近日發布的公告顯示，蘇寧電器、蘇寧控股及蘇寧置業已於1月26日由南京中院受理破產重整，債權人需要在3月25日前向蘇寧電器集團管理人申報債權，而第一次債權人會議將於4月2日通過網路方式舉行。 蘇寧：非 走破產程序 對此，蘇寧相關人士回覆傳媒時表示，司法重整不是破產，更不是在走破產程序。重整本身是讓企業盤活，所以相關債權人不用擔心。

人士又指，重整可以用時間換空間，在程序上給債務人企業一段時間，讓企業充分利用這段時間恢復生產，壯大發展，也是為企業爭取生機，保證企業繼續經營。這樣既保護了企業的核心資產能夠持續運營，又能保護企業的職工繼續在企業工作。

創始人屢躋身福布斯中國富豪榜前十 目前蘇寧電器、蘇寧控股均為上市公司蘇寧易購的股東，持股比例分別為1.4%及2.75%。上述3家公司的創始人均為張近東，他在1990年以10萬元(人民幣，下同)本金在南京售賣冷氣機起家。隨著內地經濟的發展，蘇寧在全國開設連鎖家電門店，並在2009年隨著電商崛起開始轉型，2010年蘇寧易購正式上線。截至2023年年底，蘇寧易購在全國合計有逾1萬間門店。

蘇寧曾是中國規模最大的線下零售連鎖品牌之一，張近東多次躋身福布斯中國富豪榜前十名。然而，在2024年胡潤全球富豪榜上，他的財富規模僅剩80億元，4年內蒸發達940億元。 曾投資恒大200 億元 然而，隨著內地房地產近年出現調整，蘇寧多筆有關地產投資變成了負擔。2016年，蘇寧以123億元收購萬達集團3.9%股權；2018年1月，以95億元收購萬達商業4.02%股權，最後萬達商業未成功上市，投資付之東流。2020年9月，蘇寧向恒大投資200億元，成為最大戰略投資者，惟隨後恒大爆出債務危機。

今年1月，蘇寧易購發布2024年業績預告，表示全年盈利5億至7億元，實現扭虧為盈，為2020年來首次全年盈利。