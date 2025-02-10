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財經
2025-02-10 15:15:00

蘇寧3公司破產重整　曾投資內房重創

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內地知名零售巨頭蘇寧3家公司進入破產重整。圖為香港蘇寧門店。(香港蘇寧fb圖)

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內地知名零售巨頭蘇寧集團等3家關聯公司正式進入破產重整程序。根據內地全國企業破產重整案件信息網近日發布的公告顯示，蘇寧電器、蘇寧控股及蘇寧置業已於1月26日由南京中院受理破產重整，債權人需要在3月25日前向蘇寧電器集團管理人申報債權，而第一次債權人會議將於4月2日通過網路方式舉行。

創始人屢躋身福布斯中國富豪榜前十

目前蘇寧電器、蘇寧控股均為上市公司蘇寧易購的股東，持股比例分別為1.4%及2.75%。上述3家公司的創始人均為張近東，他在1990年以10萬元(人民幣，下同)本金在南京售賣冷氣機起家。隨著內地經濟的發展，蘇寧在全國開設連鎖家電門店，並在2009年隨著電商崛起開始轉型，2010年蘇寧易購正式上線。截至2023年年底，蘇寧易購在全國合計有逾1萬間門店。

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蘇寧曾是中國規模最大的線下零售連鎖品牌之一，張近東多次躋身福布斯中國富豪榜前十名。然而，在2024年胡潤全球富豪榜上，他的財富規模僅剩80億元，4年內蒸發達940億元。

曾投資恒大200億元

然而，隨著內地房地產近年出現調整，蘇寧多筆有關地產投資變成了負擔。2016年，蘇寧以123億元收購萬達集團3.9%股權；2018年1月，以95億元收購萬達商業4.02%股權，最後萬達商業未成功上市，投資付之東流。2020年9月，蘇寧向恒大投資200億元，成為最大戰略投資者，惟隨後恒大爆出債務危機。

今年1月，蘇寧易購發布2024年業績預告，表示全年盈利5億至7億元，實現扭虧為盈，為2020年來首次全年盈利。

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