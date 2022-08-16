蘋果傳裁減100合約招聘員工 員工每周3天回公司上班

外電引述消息人士稱，蘋果公司罕見地解僱約100名以合約形式聘用的招聘人員，分析指有關安排反映蘋果正在放緩招聘步伐。蘋果仍然保留全職的招聘人員。蘋果拒絕評論。

據悉，蘋果公司向遭解僱的員工表示，裁員是由於蘋果公司當前業務需求的變化。上月已有傳蘋果正在放緩一些部門的招聘，而公司行政總裁庫克（Tim Cook）亦表示在支出方面將更加「審慎」。

美國企業削減人手聲不絕，Meta行政總裁朱克伯格早前表示，Meta已縮減今年工程師招聘目標至6,000到7,000人之間，較原計劃約1萬人減逾3成，又員工答問會上爆出一句：「如果你認為這地方不適合你，你自行決定我絕對贊成。」其他科技公司如Netflix、Tesla、Twitter、英特爾（Intel）也縮減人手。Google母企Alphabet亦以放慢招聘計劃。其他行業也傳出要裁員。彭博社早前報道，美國車廠福特（Ford）計劃裁員8,000人。美國電車廠Rivian亦要裁員6%。

蘋果員工每周二四強制回公司上班

另外，蘋果公司據報將要求其員工從9月5日起，每周至少3日回到辦公室。員工每周二和周四將強制回公司上班，餘下1日由各組成員自行決定。

隨着新冠疫情緩解，除了蘋果，Tesla、TikTok等科網企業，也在要求員工回辦公室工作。