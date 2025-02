蘋果允在美投資逾5000億美元　特朗普：全因對管治班子做事有信心

蘋果(美:AAPL)行政總裁庫克上周獲邀赴白宮與總統特朗普會晤,隨即於周一(24日)宣布該公司有史以來最大規模的支出計劃,承諾未來4年內在美國投資超過5,000億美元,創造2萬個新就業職位。特朗普其後在社交平台「邀功」,表示蘋果願意在美國本土大量投資,全因為「對管治班子正在做的事有信心」(Faith in what we are doing)。