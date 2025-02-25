蘋果允在美投資逾5000億美元　特朗普：全因對管治班子做事有信心

蘋果(美：AAPL)行政總裁庫克上周獲邀赴白宮與總統特朗普會晤，隨即於周一(24日)宣布該公司有史以來最大規模的支出計劃，承諾未來4年內在美國投資超過5,000億美元，創造2萬個新就業職位。特朗普其後在社交平台「邀功」，表示蘋果願意在美國本土大量投資，全因為「對管治班子正在做的事有信心」(Faith in what we are doing)。

蘋果這項逾5,000億美元的投資計劃，涵蓋多個領域，包括人工智能、晶片工程、數據中心及先進製造技術的推廣。蘋果會在休士頓新建一座25萬平方呎的工廠，專門用於生產支援Apple Intelligence的伺服器，預計2026年啟用，將創造數1,000個工作職位。蘋果又會將旗下先進製造基金由50億美元加碼至100億美元，並會在密歇根州開設製造學院。

蘋果行政總裁庫克表示：「我們看好美國創新的未來，並為能以這5,000億美元的承諾來建立我們對美國的長期投資而感到自豪。我們將繼續與美國各地的人和公司合作，共同書寫美國創新歷史上非凡的新篇章。」

特朗普在社交平台「邀功」

美國總統特朗普隨後在社交平台指，蘋果願意在美國本土大量投資，全因對管治班子正在做的事情有信心，否則蘋果「可能連10美仙都亦不會投資」(They wouldn't be investing ten cents)。他感謝庫克及蘋果公司。

庫克上周與特朗普會面，據《彭博》報道，特朗普稱會後稱蘋果將投資數千億美元，並暗示蘋果在美國投資是因為不想支付關稅。