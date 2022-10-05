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財經
2022-10-05 15:40:04

蘋果公司傳首次要求AirPods和Beats轉到印度生產

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蘋果公司傳首次要求AirPods和Beats轉到印度生產

有外媒引述消息報道，蘋果公司首次要求AirPods和Beats轉到印度生產，避免生產集中於內。（網上圖片）

《日本經濟新聞》引述消息報道，蘋果公司（Apple）首度要求供應商將一些耳機產品AirPodsBeats轉到印度生產，以便降低產品製造過度集中在中國大陸所帶來的供應鏈風險。這也顯示印度試圖在全球供應鏈地位崛起的努力又取得一些勝利。

報道引述3名知情人士透露，蘋果一直與幾家供應商討論最快明年在印度擴大生產的事宜，包括在當地生產重要的音訊產品。兩名直接知悉此事的消息人士說，鴻海正準備在印度生產Beats耳罩式耳機，並希望最終也能在當地生產無線耳機AirPods

消息人士表示，立訊精密目前已在越南和中國大陸生產AirPods，該公司也計劃協助蘋果在印度生產AirPods。不過，其中一名人士透露，立訊正聚焦其越南的AirPods業務，因此在印度開始大規模生產這類蘋果產品的步調，會比競爭同業來得慢。

鴻海正準備在印度生產Beats耳罩式耳機

AirPods是蘋果最早在內地以外地區量產的產品之一，當時是在美中貿易戰影響下，在2019年將AirPods的生產轉移到越南。AirPods每年出貨超過7,000萬副，在蘋果產品中，出貨量僅次於iPhone。消息人士說，從去年以來，Beats的多數生產也轉移到越南。

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