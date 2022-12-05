蘋果公司加速供應鏈撤離內地

外地傳媒報道，蘋果公司（Apple Inc.）在富士康鄭州生產線阻礙，影響iPhone的出貨量後，要求供應商加速移往印度和越南，減少依賴富士康等台廠。

根據外地傳媒引述知情人士透露，蘋果已加快把部分生產轉出中國的計劃，並要求供應商更積極規劃把組裝移往印度和越南等國家，尋求減少依賴富士康等台灣組裝廠。

《華爾街日報》報道，富士康鄭州廠有高達30萬名工人工作，生產iPhone及其他蘋果產品，在高峰時約85%的iPhone Pro系列手機都是在當地生產。然而，11月下旬該廠員工因為對工資及防疫限制不滿，爆發抗議活動，導致供應鏈出現嚴重問題，外傳蘋果預計iPhone Pro手機的供貨量減少600萬部。

蘋果供應鏈分析師和相關人士指出，過去一年出現的各種亂象，已削弱內地穩定的製造中心地位，如今又發生富士康鄭州廠事件，使得蘋果不再願意把大量業務綁定在單一國家。

業內人士表示，蘋果的因應做法之一是增加合作的組裝商，即使是中國企業同樣列入考慮。兩家有可能獲得更多蘋果業務的中資公司是立訊精密、聞泰科技。

蘋果不再願意把大量業務綁定在單一國家

知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果的長期目標是將印度製iPhone比重從目前的個位數提高到4成至4成半。供應商表示，預計越南將承擔更多蘋果其他產品的製造訂單，例如Airpods、智慧手錶及筆電。

報道指出，蘋果已告知製造商夥伴，希望他們開始嘗試在中國以外的地方從事更多「新產品導入」（New Product Introduction，NPI）工作，意指新品開發從概念發想到量產細節規劃的整個流程。

不過，供應鏈專家指出，除非印度或越南等地也有能力做NPI，否則在蘋果供應鏈中，這些地方依舊會困在次要地位。同時，全球經濟成長及蘋果徵才速度都正在放緩的情況下，蘋果更難把NPI工作人員分派到新的供應商或新的國家。