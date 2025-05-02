蘋果大中華收入跌2%　庫克：美國以外大部產品仍在華生產

美國科技巨頭蘋果(Apple，美：AAPL)在美股收市後公布第二季業績，表現亮眼但隱憂浮現。整體營收達954億美元，按年增長5%，超出市場預期的946.6億美元。經調整後每股盈利為1.65美元，較去年同期增長8%，同樣超出分析師預期的1.63美元。然而，大中華區收入表現疲軟，僅錄得160億美元，按年下跌2.3%，低於市場預期的170億美元，加上蘋果行政總裁庫克預期關稅會使第三季的成本增加9億美元，拖累股價盤後跌3.78%至205.25美元。

iPhone為賺錢主力 iPad增幅15%最多 在各產品線表現方面，具體如下：

iPhone營收達468.4億美元，按年增長2%，預期爲678.4億美元

Mac業務收入79.5億美元，增長7%，預期爲77.64億美元

iPad銷售額64億美元，增幅達15%，預期爲61.8億美元

穿戴式裝置、家居和配件收入按年下滑5%至75.2億美元，表現遠遜預期80.72億美元

服務收入雖增長12%至266.5億美元，表現遠遜預期267.13億美元 行政總裁庫克表示，目前供應美國市場的iPhone已經有大約一半來自印度，而供應美國市場的大多數其他產品，例如iPad等則來自越南，因為越南的關稅比中國低。至於在其他國家銷售的絕大多數產品，仍然是在中國生產。他補充，iPhone大量使用美國本土生產的晶片，今年蘋果將從美國採購190億顆晶片。

另外，蘋果還宣布將季度股息提高4%至每股0.26美元，高於先前的0.25美元，同時董事會批准額外1,000億美元的股票回購計劃，展現對未來發展的信心。