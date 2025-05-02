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財經
2025-05-02 14:38:00

蘋果大中華收入跌2%　庫克：美國以外大部產品仍在華生產

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蘋果第二季業績超預期，但預料關稅會使第三季的成本增加9億美元，拖累股價在盤後下挫。(AP)

蘋果第二季業績超預期，但預料關稅會使第三季的成本增加9億美元，拖累股價在盤後下挫。(AP)

美國科技巨頭蘋果(Apple，美：AAPL)在美股收市後公布第二季業績，表現亮眼但隱憂浮現。整體營收達954億美元，按年增長5%，超出市場預期的946.6億美元。經調整後每股盈利為1.65美元，較去年同期增長8%，同樣超出分析師預期的1.63美元。然而，大中華區收入表現疲軟，僅錄得160億美元，按年下跌2.3%，低於市場預期的170億美元，加上蘋果行政總裁庫克預期關稅會使第三季的成本增加9億美元，拖累股價盤後跌3.78%至205.25美元。

《彭博》報道，蘋果於印度組裝iPhone產量按年增六成。(AP) 現任CEO庫克指，目前供應美國市場的iPhone已經有大約一半來自印度。(資料圖片) 特朗普關稅戰 已故蘋果電腦(Apple)創始人喬布斯(Steve Jobs)。(網上圖片)

iPhone為賺錢主力  iPad增幅15%最多

在各產品線表現方面，具體如下：

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  • iPhone營收達468.4億美元，按年增長2%，預期爲678.4億美元
  • Mac業務收入79.5億美元，增長7%，預期爲77.64億美元
  • iPad銷售額64億美元，增幅達15%，預期爲61.8億美元
  • 穿戴式裝置、家居和配件收入按年下滑5%至75.2億美元，表現遠遜預期80.72億美元
  • 服務收入雖增長12%至266.5億美元，表現遠遜預期267.13億美元

行政總裁庫克表示，目前供應美國市場的iPhone已經有大約一半來自印度，而供應美國市場的大多數其他產品，例如iPad等則來自越南，因為越南的關稅比中國低。至於在其他國家銷售的絕大多數產品，仍然是在中國生產。他補充，iPhone大量使用美國本土生產的晶片，今年蘋果將從美國採購190億顆晶片。

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另外，蘋果還宣布將季度股息提高4%至每股0.26美元，高於先前的0.25美元，同時董事會批准額外1,000億美元的股票回購計劃，展現對未來發展的信心。

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