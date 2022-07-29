蘋果庫克料9月止季度收入加速增長 次季業績勝預期

蘋果公司（Apple）首席行政總裁庫克（Tim Cook）接受華爾街日報訪問時預計，收入將在9月季度加速增長，即時新iPhone推出的季度。

蘋果年度第三季業績表現略優於市場分析師預測，主要受益於iPhone銷售情況優於預期。不過，包括Mac和可穿戴設備在內的其他產品表現低於預期。庫克在採訪中表示，儘管部分領域有些疲軟，但年度第四季收入預計將加速成長。宏觀經濟阻力在第三財季有所影響，包括可穿戴設備和廣告業務，而供應鏈問題也影響Mac和iPad，但iPad的需求仍然強勁。

庫克表示，公司看到中國市場在6月份供應和需求都出現明顯改善。在中國618購物節期間錄得強勁的銷售業績。此外，庫克表示，從週五開始的中國市場四天降價促銷活動與清理庫存無關。

蘋果昨晚在美股收市後公布業績，上季盈利194.4億美元，按年跌近11%，每股盈利減至1.2美元，但仍高於預期。季度收入830億美元勝預期，按年升2%，增速不及去年同期的36%及前1季的逾8%。期內，大中華區收入跌1%至146億美元，仍高於市場預期。

蘋果大中華區收入跌 1%勝 預期

當中，iPhone銷售收入升3%至406.7億美元，iPad銷售收入跌2%至72.2億美元，兩者收入都超出預期。不過，Mac銷售收入跌10%至73.8億美元，可穿戴類其他產品亦跌8%至80.8億美元，服務業務升12%至196億美元，3項業務都遜預期。

蘋果並無提供今季業績指引，行政總裁庫克表示，雖然見到一些疲軟，但預計今季收入將加快增長。他說，物流、工資及部分組件等成本結構見到通脹，但集團仍在招聘，並將繼續投資。iPhone需求並無放緩，零部件短缺持續限制iPad及Mac的銷售，而強美元對銷售帶來影響。

蘋果在收市後交易時段造好，曾升逾4%。