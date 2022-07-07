蘋果推「鎖定模式」功能 令iPhone用戶避開針對性黑客攻擊

蘋果公司周三宣布一項名為「鎖定模式」的新功能，以保護政客和活動家等知名用戶如政府官員、傳媒等用戶免受國家資助的黑客攻擊。以應對早前有關國家資助的黑客有能力通過短信傳播的「零點擊」攻擊破解最新型號的iPhone的說法。即使受害者沒有點擊鏈接，這些攻擊也可以成功。

鎖定模式會關閉iPhone上的多項功能，以通過顯著減少攻擊者可以訪問和可能入侵的功能數量來降低其受到間諜軟件的攻擊。新功能禁用iMessage中的許多預覽功能，限制了Safari瀏覽器上的JavaScript，阻止安裝新的配置文件，阻止有線連接——從而阻止設備的數據被複製——並關閉傳入的Apple服務請求，包括FaceTime。功能適用於iPhone、iPad及Mac。

蘋果公司將向在鎖定模式中發現安全漏洞的研究人員支付高達200萬美元的費用。

今年3月，美國有議員向蘋果公司施壓要求了解更多攻黑客攻擊的細節，包括能否檢測到攻擊、發現多少攻擊以及攻擊發生的時間和地點。大多數黑客出於經濟動機，大多數惡意軟件旨在讓用戶放棄密碼等有價值的信息或讓攻擊者訪問金融賬戶。

不過新「鎖定模式」針對的國家支持的攻擊卻不同：它們使用直接售予執法機構或主權政府的非常昂貴的工具，並利用未被發現的漏洞在iPhone操作系統中站穩腳跟，並可以控制iPhone上的麥克風和鏡頭，並竊取用戶的瀏覽和通訊歷史。