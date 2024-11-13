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財經
2024-11-13 12:30:56

蘋果據報出掛牆式AI家居設備　2款顏色最快明年3月亮相

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蘋果據報推出掛牆式AI家居設備，最快明年3月亮相。(資料圖片)

蘋果據報推出掛牆式AI家居設備，最快明年3月亮相。(資料圖片)

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蘋果公司(Apple，美：AAPL)據報接近推出一款新產品，該款產品是壁掛式平板顯示器，寄望在智能家居市場趕上競爭對手。報道指，蘋果最早明年3月發布這款先進的人工智能(AI)家庭指揮中心設備。該壁掛式顯示器可控制電器、處理視頻會議和利用人工智能(AI)導航應用。

蘋果據報推出掛牆式AI家居設備，最快明年3月亮相。(資料圖片) 「最強蘋果分析師」郭明錤指蘋果將首次進軍智能家居網路攝像頭(IP camera)市場。(X截圖)

兩部iPhone大  供銀黑色選擇

《彭博》報道指，該產品代號為J490，配備約6英寸的方形屏幕，大小相當於兩部iPhone並排，屏幕周圍有厚邊，正面頂部配有鏡頭，並備有可充電內置電池和揚聲器，提供銀色和黑色兩種選擇。

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深度結合Apple Intelligence和Siri

產品具備觸摸界面，融合了Apple Watch的作業系統和iPhone的StandBy待機模式。蘋果預計大多數用戶會使用Siri和Apple Intelligence與產品溝通。硬體設計圍繞App Intents系統，旨在精確控制應用程式和任務，預計在未來幾個月內首次亮相。

在配件方面，蘋果特別設計了可將螢幕固定在牆上的配件，還有額外揚聲器的底座，適合放置在廚房、床頭櫃或桌子上。

報道指出，蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)押注這款產品能幫助蘋果在智能家居領域爭取一席之地，因為近年來該領域被Amazon和Google主導。他已將這款設備列為公司工程和設計部門的優先事項。

最強分析師料2026年量產

此外，有最強蘋果分析師之稱的，天風國際證券分析師郭明錤周二在社交平台發布，指蘋果將首次進軍智能家居網路攝像頭(IP camera)市場，透過無線網路連接，深度結合Apple Intelligence和Siri，預料2026年量產，目標為年出貨量達千萬級別。

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