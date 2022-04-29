蘋果次季收入增8.59%勝預期　料中國市場需求受疫情影響

蘋果(Apple，美︰AAPL)盤後公布第二季業績，截至3月底止，次季收入錄得972.8億美元，按年增長8.59%，較市場預期高；每股賺1.52美元。每股普通股派發現金股息0.23美元，按年增5%，並授權公司回購股票計劃規模擴大900億美元。蘋果股價盤後跌2%，報160.3美元，全日收漲4.5%。

期內，iPhone收入505.7億美元，按年增長5.5%，高於預期的478.8億美元；Mac收入升逾14.7%，達104.4億美元；iPad收入則跌1.9%至76.5億美元，同勝預期。另外，服務收入198.2億美元，升17.3%，高於預期的197.2億美元；其他產品收入升12.4%至88.1億美元，預期為90.5億美元。

蘋果首次未提供收入指引

蘋果季績表現雖勝市場預期，惟集團警告本季面臨挑戰，其中包括因疫情相關的供應鏈限制，或對銷售額造成40億至80億美元的損失。蘋果亦警告，與疫情相關的封鎖措施正削弱中國的需求。

行政總裁庫克(Tim Cook)表示，蘋果財務表現勝其預期。增長最快的地區是美洲，季度銷售額增長20%至505.7億美元。惟包括香港及台灣在內的大中華區增長，則放緩3.5%至183.4億美元。

因與疫情相關的不確定性，蘋果未有提供本季的收入指引，為2020年2月以來首次。