蘋果減價｜内地iPhone劈價近800元　官網售價不變　手機需求現疲軟？

內媒報道，近日內地iPhone 14 Pro系列全部版本，從2月5日起會推出減價700元人民幣（折合約805港元）的優惠，範圍幾乎覆蓋所有授權門店，惟官網售價維持不變。
內媒指出，日前發現在微信小程序的「Apple授權專營店」上，iPhone 14 Pro系列已經顯示降價700元；亦有個別電商平台的iPhone 14 Pro系列更設領優惠券減800元，減價幅度更大。
報道引述一名蘋果授權經銷商線下門店店員表示，目前店內iPhone 14Pro產品未降價，門店暫未接到減價通知，故線下產品銷售價格將與官網保持一致。
香港價格暫未有變動
截至今日(6日)上午，內地蘋果官網iPhone 14 Pro全系列價格未有任何變動，而淘寶蘋果官方旗艦店售價也維持一樣，以iPhone 14 Pro 128GB為例，售價為7,999人民幣（折合約9,255港元）起；而香港暫無以劈價iPhone作宣傳，香港蘋果官方iPhone 14 Pro 128GB定價為8,599港元，即較內地折合價高約656港元。
券商富瑞（Jefferies）認為，若消息屬實，本輪降價的折扣比該行1月發現的3%至5%折扣率更高，或反映內地對高端手機需求疲軟的跡象。
蘋果：上季收入跌幅為6年最大
蘋果公布截至去年12月的首季業績，純利299.98億美元，每股盈利跌10.5%至1.88美元，低於預期的1.94美元。每股股息0.23美元，增4.5%。收入跌5.5%至1,171.54億美元，跌幅為6年以來最大，低於預期的1,211億美元。
旗下產品iPhone的銷售額為657.8億美元，較預期的683億美元為差，按年跌8.2%，是2020年三季度以來首次按年回落，主要由於去年第4季度，在中國河南鄭州廠房的手機生產被疫情中斷。