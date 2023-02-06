蘋果減價｜内地iPhone劈價近800元　官網售價不變　手機需求現疲軟？

內媒指出，日前發現在微信小程序的「Apple授權專營店」上，iPhone 14 Pro系列已經顯示降價700元；亦有個別電商平台的iPhone 14 Pro系列更設領優惠券減800元，減價幅度更大。

內媒報道，近日內地iPhone 14 Pro系列全部版本，從2月5日起會推出減價700元人民幣（折合約805港元）的優惠，範圍幾乎覆蓋所有授權門店，惟官網售價維持不變。

香港價格暫未有變動

截至今日(6日)上午，內地蘋果官網iPhone 14 Pro全系列價格未有任何變動，而淘寶蘋果官方旗艦店售價也維持一樣，以iPhone 14 Pro 128GB為例，售價為7,999人民幣（折合約9,255港元）起；而香港暫無以劈價iPhone作宣傳，香港蘋果官方iPhone 14 Pro 128GB定價為8,599港元，即較內地折合價高約656港元。

券商富瑞（Jefferies）認為，若消息屬實，本輪降價的折扣比該行1月發現的3%至5%折扣率更高，或反映內地對高端手機需求疲軟的跡象。