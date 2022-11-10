蘋果限制內地iPhone AirDrop功能

外電報道，在周三推出的最新版本iOS 16.1.1中，AirDrop 功能在中國的使用受到限制。（網上圖片）

外電報道，在內地抗議人士使用AirDrop 無線文件共享功能，向其他iPhone 用戶傳播圖像後，蘋果公司（Apple）在內地限制iPhone上使用AirDrop。

AirDrop是蘋果設備的無線文件共享功能，容許用戶在蘋果設備之間快速交換圖像、文檔或視頻等文件。蘋果在周三的最新版本iOS 16.1.1中——將用戶從非聯絡人（non-contacts）收取文件的時間設為10分鐘以內，而之前並沒有設定時間限制。在10分鐘時限以後，系統將恢復至只能從聯絡人接收文件的模式，即使若不在前幾分鐘主動打開該功能，iPhone用戶將無法從陌生人獲得AirDrop傳輸。

從非聯絡人 收取文件的時間上限設為 10 分鐘

有關變更適用於在內地銷售的iPhone，這是內地有抗議人士使用該服務傳播反對政府的海報之後發生。蘋果司沒有評論作出改動的原因，但表示計劃在明年在全球推出新的AirDrop設置，以減少不必要的文件共享。

AirDrop功能自2013年與iOS 7同時在iPhone首次亮相以來，因為在不同地區被不當使用而備具爭議。去年有多起關於航班延誤或取消的報導，原因是飛機乘客向機上其他人發送虛假的恐怖主義威脅或色情圖片。