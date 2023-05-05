蘋果首季業績勝預期　全靠iPhone銷售增長帶動

蘋果公司（Apple，美：AAPL）公布今年首季季績，其盈利及收入均優於預期，其中盈利241.6億美元，按年跌逾3%，每股經調整盈利維持於1.52美元，市場原先估計跌至1.43美元；上季收入跌近3%至948.4億美元。

靠iPhone銷售增長帶動

期內，iPhone銷售出乎意料增長1.5%至513.3億美元，創同期的季度紀錄新高，亦較市場預期佳，佔總收入54%。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，部分由於印度等市場有新用戶增加，早前蘋果在印度的首間零售店開幕，庫克更親自赴當地視察。

至於蘋果的服務部門成長最顯著，包括iCloud和Apple Pay，收入上升5.5%至209億美元，符合預期。