蘋果首季業績勝預期　全靠iPhone銷售增長帶動

蘋果公司（Apple，美：AAPL）公布今年首季季績，其盈利及收入均優於預期，其中盈利241.6億美元，按年跌逾3%，每股經調整盈利維持於1.52美元，市場原先估計跌至1.43美元；上季收入跌近3%至948.4億美元。
該股在美股盤後交易時段升逾2%。
靠iPhone銷售增長帶動
期內，iPhone銷售出乎意料增長1.5%至513.3億美元，創同期的季度紀錄新高，亦較市場預期佳，佔總收入54%。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，部分由於印度等市場有新用戶增加，早前蘋果在印度的首間零售店開幕，庫克更親自赴當地視察。
至於蘋果的服務部門成長最顯著，包括iCloud和Apple Pay，收入上升5.5%至209億美元，符合預期。
Mac及iPad銷售則錄跌幅
不過，Mac銷售跌逾31%至71.7億美元，iPad銷售亦跌約13%至66.7億美元，兩者都不及預期；穿戴式裝置、家居及配件銷售微跌0.6%至87.6億美元；服務收入升逾5%至209.1億美元創新高，佔總收入22%。
斥資額外900億美元作股份回購
蘋果表示，上季業績按季改善，連續11年增加季度股息，每股派息增加4%至24美仙。季內營運現金流強勁，達286億美元，集團向股東返還逾230億美元；同時因對前景有信心，董事會批准斥資額外900億美元作股份回購。