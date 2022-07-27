蘋果、Google、微軟、亞馬遜據報購買非法開採黃金

蘋果、Google、微軟、亞馬遜據報都購買來自亞馬熱帶雨林非法開採的黃金。（網上圖片）

巴西傳媒Reporter Brasil報導，蘋果、Google、微軟、亞馬遜（Amazon）科技巨擘會購買來自亞馬遜熱帶雨林的非法開採的黃金；這些黃金主要用於蘋果與微軟智慧手機與電腦等產品，Google與亞馬遜則會將非法金屬用於伺服器。

黃金與銅等金屬是電子產品製造的基礎，屬珍稀資源，世界各地有許多非法採礦公司。Reporter Brasil指出，4 家公司在2020至2021年從 Chimet 與 Marsam 兩家煉油廠購買黃金，兩家煉油廠因在巴西土著土地非法開採自然資源，受巴西聯邦警察調查；此外，兩家煉油廠甚至有破壞當地環境的疑慮。

即便巴西政府明文規定禁止在土著土地開採自然資源，但仍有幾家非法採礦公司違法開採，並出售給世界各地公司。至於為何不得在土著土地開採自然資源，因開採礦產會導致亞馬遜森林砍伐，且會造成河流污染等。

四 家公司 2020至 2021 年間從 Chimet、 Marsam 兩家煉油廠購買黃金

該傳媒向蘋果公司、Google、微軟及亞馬遜查詢，蘋果公司回應指不再向 Marsam 煉油廠購買黃金，卻沒有提到 Chimet。蘋果指出，對合作夥伴的標準相當高，且一直在尋找持續配合的供應商。

美國政府則拒絕評論，倫敦金銀市場（London bullion market）表示，知道巴西政府正在調查，協會也在審查這些礦業公司的認證。

在亞馬遜，黃金礦工與土著不和由來已久，土著的領土地段通常礦產豐富，礦工非法開採黃金的比例也非常普遍，不少礦工時刻冒著風險、拿著微薄的工資破壞著環境，熱帶雨林和河流因此受到嚴重污染。

黃金礦工為非法開採黃金情況持續受到關注，兩年前就黃金礦工為非法開採礦闖入巴西亞馬遜保護區，殺死土著首領，據英國廣播公司（BBC）當時報道，有數十名黃金礦工全副武裝入侵了巴西亞馬遜河流域一個偏遠的土著保護區，刺死一名土著首領接管了一個村莊，引起不小的恐慌。

衝突發生時，約有50名武裝礦工闖入阿瑪帕州土著部落。該部落很傳統，只允許授權的遊客進入，這是30年來第一次遭到入侵。礦工殺害了68歲的土著首領埃米拉懷皮，屍體被扔到河流中，上面有刺傷痕跡。當地居民逃往其他村落，並向警方尋求幫助。