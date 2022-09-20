蘋果App Store多個市場10月起加價，香港不包括在內。（網上圖片）

美國蘋果公司周一宣布，將很快提高多個國家的 App Store 價格，包括日本、韓國和歐洲的許多其他國家。加價安排將最快於今年 10月5日起實施，適用於購買 App Store 內的應用程式和應用程式內購買（in-app purchases）。蘋果在博文中指出，加價不包括自動更新訂閱。

綜合外媒報道，根據蘋果公司發給應用程式開發者的說明中詳述，這一次 App Store 加價將適用於多個國家/地區，包括智利、埃及、日本、馬來西亞、巴基斯坦、波蘭、韓國、瑞典、越南以及所有使用歐元作為交易貨幣的地區——包括法國、德國、意大利、葡萄牙和西班牙等國家。報道沒有提及香港。

歐元區用戶 € 0.99 應用程式 加至 € 11.99

說明中沒有詳細解釋這些國家的原因，但相信是與當地貨幣兌美元匯價下跌有關。例如，歐元兌美元現維持在約1算水平，這是過去 20 年來從未發生過的事情，蘋果產品在歐洲因而變得昂貴。至於越南要加價格，主要是由於當地新的稅收法規所致。

對於歐元區的用戶而言，現時價格為 0.99 歐元的應用程式和應用程式內購買，加價後費用為1.19 歐元。以一件售價 9.99 歐元的商品為例，價格將會升至 11.99 歐元。蘋果提醒開發者，新的 App Store 價格將於 2022 年 10 月 5 日生效，開發者可以根據需要保留當前訂閱者的訂閱價格。