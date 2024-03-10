虛幣動態｜比特幣曾破7萬美元歷史新高 馬斯克加持？後市點睇？

傳Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克增持1,800枚比特幣，及將再次接受比特幣作為支付。(資料圖片)

傳Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克增持1,800枚比特幣，及將再次接受比特幣作為支付。據加密貨幣情報公司Arkham上周四發推文指，已對馬斯克旗下特斯拉和SpaceX持有的比特幣作追蹤，發現特斯拉目前持約11,510枚比特幣，價值約7.8億美元，SpaceX則持有約8,290枚比特幣，價值約5.6億美元，即合共13.4億美元(約104.5億港元)。

比特幣過去52周高低位分別為70,136美元，以及20,456美元，相差近5萬美元，今年以來暫累升65%。

資料顯示，特斯拉第一次披露持有比特幣為2021年2月，當時向美證交會(SEC)提交文件中顯示，已購入價值15億美元比特幣，或涉及約43,000枚，並指會接受比特幣作爲購買其電車和其他產品的支付選項。其後於2021年及2022年據報曾減持比特幣。

購買勢頭正在增強

FXStreet Lockridge Okoth分析指，比特幣持續上漲，從相對強弱指數(RSI)向上移動看出，購買勢頭正在增強。成交量指標不斷增長的柱形表明看漲趨勢正在加強，這進一步強調了看漲論點。

以太幣共同創辦人Joseph Lubin早前說，加密貨幣是下一輪超級周期的重要組成部分，非常看好後市。Matrixport分析師則表示，比特幣本輪牛市上看12.5萬美元，減半前應入場持有。