虛幣動態｜特朗普MAGA幣一個月飆4倍 冀獲市場認可

根據CoinGecko的數據，以美國前總統特朗普(Donald Trump)為主題的MAGA幣(TRUMP Price)過去一個月爆升逾4.8倍，歷史高位為9.01美元，最低位則報0.01136美元，現報8.23美元，升31%，市值約3.8億美元。
據該項目的營銷總監、YouTube脫口秀主持人Steven Steele接受CoinDesk訪問時表示，冀令這個項目如狗狗幣(DOGE)或柴犬幣(SHIB)一樣的認可，以及冀達到相同規模、市值和受歡迎程度。
狗狗幣柴犬幣今年累升逾48%
據CoinDesk數據顯示，狗狗幣現報約0.132美元，跌10.7%，市值約189億美元，歷史高位約為0.74美元，今年以來累漲約48%。柴犬幣現報0.00002024美元，瀉12.1%，歷史高位為0.000089美元，市值約118億美元，今年以來累升逾95%。
Steven Steele說，每當涉及到特朗普的重大事件時，代幣的價值就會直接反映出來，這令其成爲一種預測市場的手段。「對許多投資者來說，這已變成一種事實上的選舉押注」。他又指，真正關注特朗普第一批官方NFT，而MAGA代幣銷售的部分收益將用於慈善事業，幫助販賣兒童的受害者，及為無家可歸退伍軍人提供住所
據報道，市場亦有拜登幣，其市值約為34萬美元，有約1,500名持有者，與特朗普的7,433名持有者相比，未及後者活躍。
比特幣一周漲19%
其他虛幣方面，比特幣現報61,542美元，回落0.6%，過去7日累升19%，以太幣報3,384.46美元，減1.3%，過去7日累漲11.7%，狗狗幣過去7日累飆52.4%，柴犬幣累漲逾1倍。