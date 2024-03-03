虛幣動態｜特朗普MAGA幣一個月飆4倍 冀獲市場認可

Steven Steele說，每當涉及到特朗普的重大事件時，代幣的價值就會直接反映出來，這令其成爲一種預測市場的手段。「對許多投資者來說，這已變成一種事實上的選舉押注」。他又指，真正關注特朗普第一批官方NFT，而MAGA代幣銷售的部分收益將用於慈善事業，幫助販賣兒童的受害者，及為無家可歸退伍軍人提供住所