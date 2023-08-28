虛幣動態｜虛擬資產交易所HashKey Exchange啟動 冀今年用戶達100萬

本港首家虛擬資產持牌零售交易所HashKey Exchange今日正式開放零售交易服務，其APP產品或將於稍後上線。HashKey指，客戶可先註冊，惟暫時未能進行虛擬資產交易，將視乎監管規定，預計下月正式推出可交易版本，屆時客戶可在應用程式上以美元買賣比特幣及以太幣。
HashKey Group首席運營官翁曉奇(Livio Weng)對傳媒指，希望今年全球註冊用戶可達成50至100萬，另冀於2025年底全球用戶可達至1,000至1,500萬的目標。
他更首次展示新一代高性能交易系統「洪荒引擎」(HEX Engine)，支援5,000 TPS，提供更穩定、更快速及更易用的交易體驗。同時指機構業務解決方案全面升級，平台提供強大API介面與更完備的帳戶管理功能，包含Omnibus Account綜合帳戶，為券商等機構客戶提供更好交易深度與順暢交易體驗。
HashKey Exchange指，已投入巨大資源，發展真正原生合規產品架構。從用戶准入監察、反洗錢(AML)監察、交易監察、IP監察等方面，實現完整監察閉環，覆蓋內部全運營流程，為投資者提供堅實合規保障。
該交所產品具備六大特性，其中包括法幣出入金，與香港發鈔行等頭部商業銀行合作。提供USD/HKD法幣出入金服務，直接從銀行帳戶轉帳至HashKey法幣帳戶。法幣交易對，面向零售客戶提供BTC/USD，ETH/USD等法幣交易對，後續將支援HKD等更多法幣及幣對。冷熱錢包分離，平台將數位資產的98%存儲在獨立的冷錢包系統中，2%存儲在熱錢包中，確保絕大部分資產安全等。
實現24/7全天候運營 0交易手續費
HashKey Exchange目前已實現24/7全天候運營，並嚴格遵守證監會的用戶註冊和KYC要求。並計劃滿足證監會規定的代幣准入要求後，推出更多虛擬資產交易對。另外，即日起啟動0交易手續費活動，所有客戶全部交易均免除手續費。