虛幣動態｜虛擬資產交易所HashKey Exchange啟動 冀今年用戶達100萬

本港首家虛擬資產持牌零售交易所HashKey Exchange今日正式開放零售交易服務，其APP產品或將於稍後上線。

本港首家虛擬資產持牌零售交易所HashKey Exchange今日正式開放零售交易服務，其APP產品或將於稍後上線。HashKey指，客戶可先註冊，惟暫時未能進行虛擬資產交易，將視乎監管規定，預計下月正式推出可交易版本，屆時客戶可在應用程式上以美元買賣比特幣及以太幣。

HashKey Group首席運營官翁曉奇(Livio Weng)對傳媒指，希望今年全球註冊用戶可達成50至100萬，另冀於2025年底全球用戶可達至1,000至1,500萬的目標。

他更首次展示新一代高性能交易系統「洪荒引擎」(HEX Engine)，支援5,000 TPS，提供更穩定、更快速及更易用的交易體驗。同時指機構業務解決方案全面升級，平台提供強大API介面與更完備的帳戶管理功能，包含Omnibus Account綜合帳戶，為券商等機構客戶提供更好交易深度與順暢交易體驗。

HashKey Exchange指，已投入巨大資源，發展真正原生合規產品架構。從用戶准入監察、反洗錢(AML)監察、交易監察、IP監察等方面，實現完整監察閉環，覆蓋內部全運營流程，為投資者提供堅實合規保障。