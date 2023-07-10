虛擬保險｜每年維修電器開支近萬蚊？OneDegree增家電保障

集團又指，一個家庭每年花費於電器維修的開支達9,500元，其中冷氣機每年平均維修費用最高，達1,471元；其次分別為洗衣機的1,083元及雪櫃的867元。雖然一般電器都有一至兩年的保養期，但保養期一過，維修費用便立即變得昂貴，即使延長保養期，亦有機會需要付出額外費用。由於每件電器均要額外付費延長保養期，加起來每年付出的費用相當高昂。

虛擬保險公司OneDegree指，家居保險推出短短1年，錄得強勁業務增長，今年上半年旗下家居保險保費收入按年大幅增長6.3倍。集團最新指，因看準市場缺口，其家居保險特設14種家電維修保障。

周美華表示，家居保險不應只限於保障偶有發生的家居財物損失及第三者責任，而是應該照顧家庭的每一日需要。

虛擬保險｜ 500 呎單位每年額外繳 931 元保費

OneDegree指，其特設的家電維修保障受保電器數量不限，包括：電視機(屏幕除外)、冷氣機、雪櫃、洗衣機、乾衣機、洗衣乾衣機、抽油煙機、煮食爐、焗爐、抽濕機、空氣淨化器、熱水爐、吸塵機，及淨水器。以一個500呎的單位為例，客戶每年額外繳付931元保費，可獲14種電家電維修保障，平均每種家電只需66.5元。

OneDegree副行政總裁周美華表示，家居保險不應只限於保障偶有發生的家居財物損失及第三者責任，而是應該照顧家庭的每一日需要，因此特別加入電器維修保障，並非因水浸而引致的家電維修需要，同樣可以照顧到。