虛擬保險｜Bowtie總保障額突破600億 客戶逾9萬

虛擬保險保泰人壽(Bowtie)成立4周年，並透露去年整體經常性收入錄得超過100%增長，達1.7億元，總保障額亦突破600億元，自願醫保產品銷售去年保費收入逾8,000萬元，有望年內增長至1億元，該公司亦擁有逾9萬名客戶。
在營運早期，香港直銷渠道保單銷售比率(包括網上以及其他渠道)僅為2.9%，期內Bowtie開發了直銷渠道，引領同業共同推動，上述比率飆升近3倍至8.5%。
保泰人壽聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝指，隨著消費者投保習慣轉變、市 民健康意識提升，深信香港網上應用率可達到30%，並迎頭趕上其他發達市場，在未來成為新一代的主流渠道。他又指，Bowtie在直銷渠道的市場佔有率逾30%，超越所有銀行及保險同業。
冀2至3年達收支平衡
另外，他指，相信未來兩至三年可達收支平衡，即使在疫後客戶習慣在網上投保，其保費收入在今年3月創新高，加上規模擴大下令科技減省成本效果更為顯現，故有望達致收支平衡，但強調本身和投資者皆著重長期整體業務增長，而非短期收支平衡。
Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇指，香港醫療成本正愈來愈難以負擔，保險公司有義務確保客戶醫療保障是與時並進的。將進一步透過自身科技優勢以降低營運成本，從而為客戶提供更高性價比，緊貼時代的自願醫保產 品。