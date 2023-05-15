虛擬保險｜OneDegree推龜鳥保險 本月七折優惠

圖右起為Doki Doki動之市集其中一位主辦人麻利、OneDegree副行政總裁周美華、「香港鸚鵡救援」創辦人、藝人兼OneDegree龜鳥保險的顧問郭秀雲；左一至左三為「Feather Protection Rescue」成員。

虛擬保險公司OneDegree宣布推出龜鳥保險。集團指，龜鳥保險自上月18日起向公眾推出進行試業，不足1個月，已大受市場歡迎。以試業前同一時段比較，OneDegree龜鳥保險投保網頁流量大幅增長8.5倍，而投保量亦較試業前每月平均銷售超出2.7倍，可見市場對龜鳥保險的需求熱切。

涵蓋 68 種鳥類 53 種龜類

OneDegree指，旗下龜鳥保險涵蓋多達68種鳥類及53種龜類，其中包括香港常見及非常見種類，例如熱門的銀耳相思鳥及巴西烏龜等。OneDegree龜鳥保險投保年齡自1歲至10歲，終身續保，讓寵物直至老年時能仍能繼續享有健康保障。由即日起至本月31日期間，推出龜鳥保險保費七折優惠，經折扣後，每年保費只需2,092元，原價為每年2,988元，平均每月保費開支僅為174元，即可享每年診金賠償次數高達20次，範圍包括門診診金、住院及手術費用，賠償百分比達到50%，寵物主人最快可於5個工作天完成整個索償程序。