虛擬保險｜OneDegree推龜鳥保險 本月七折優惠

虛擬保險公司OneDegree宣布推出龜鳥保險。集團指，龜鳥保險自上月18日起向公眾推出進行試業，不足1個月，已大受市場歡迎。以試業前同一時段比較，OneDegree龜鳥保險投保網頁流量大幅增長8.5倍，而投保量亦較試業前每月平均銷售超出2.7倍，可見市場對龜鳥保險的需求熱切。
涵蓋68種鳥類 53種龜類
OneDegree指，旗下龜鳥保險涵蓋多達68種鳥類及53種龜類，其中包括香港常見及非常見種類，例如熱門的銀耳相思鳥及巴西烏龜等。OneDegree龜鳥保險投保年齡自1歲至10歲，終身續保，讓寵物直至老年時能仍能繼續享有健康保障。由即日起至本月31日期間，推出龜鳥保險保費七折優惠，經折扣後，每年保費只需2,092元，原價為每年2,988元，平均每月保費開支僅為174元，即可享每年診金賠償次數高達20次，範圍包括門診診金、住院及手術費用，賠償百分比達到50%，寵物主人最快可於5個工作天完成整個索償程序。
擬擴展寵物保險以外產品類型
OneDegree副行政總裁周美華表示，集團致力提供「保費更低、保得更足」的保險產品，受惠虛擬保險沒有經紀佣金的優勢，公司可以較低的成本為不同客戶群推出度身訂造的新產品，促使是次成功推出龜鳥保險，並大受市場歡迎。未來將繼續研究擴大寵物保險的受保種類，並會進一步擴展寵物保險以外的產品類型。