虛擬保險｜OneDegree料今年火險業務可倍增

虛擬保險OneDegree指，截至今年3月底首季火險投保額較去年同期增長 85%，大幅高於保監局最新公布全港首季火險毛保費3.3%的增幅，火險投保額亦已達到去年全年火險投保額的38%，業務增速較去年有所提升。截至3月底其火險總受保金額按年錄得倍增。

據早前進行市場調查，發現受訪用家在自行選擇火險公司後，火險每年保費前後相差最多90%，即每年可節省最多5,100元保費。以按揭貸款長達30年計，合共全期火險保費可節省超過15萬元。OneDegree副行政總裁周美華指，公布調查報告以來，有逾四分之一從其他自行選擇的保險公司「轉會」過來，預期今年火險業務可倍增。