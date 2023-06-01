虛擬保險｜OneDegree料今年火險業務可倍增

虛擬保險OneDegree指，截至今年3月底首季火險投保額較去年同期增長 85%，大幅高於保監局最新公布全港首季火險毛保費3.3%的增幅，火險投保額亦已達到去年全年火險投保額的38%，業務增速較去年有所提升。截至3月底其火險總受保金額按年錄得倍增。
據早前進行市場調查，發現受訪用家在自行選擇火險公司後，火險每年保費前後相差最多90%，即每年可節省最多5,100元保費。以按揭貸款長達30年計，合共全期火險保費可節省超過15萬元。OneDegree副行政總裁周美華指，公布調查報告以來，有逾四分之一從其他自行選擇的保險公司「轉會」過來，預期今年火險業務可倍增。
該公司指，投保火險的物業遍布港九新界，其中最多來自屯門(10.3%)，其次為油尖旺(9.2%)、沙田(8.4%)、東區(8.3%)及九龍城(8%)。
設全港最低價格保證
OneDegree火險產品設全港「最低價格保證」，只收取投保額0.038%作為保費，其他保險公司一般為0.2%的收費。涵蓋物業種類更包括市場上一般收取較高保費的唐樓、村屋或樓齡較高的住宅物業。同時火險投保不限樓齡，只要是住宅類型的物業均可申請受保。客戶投保後可自由選擇於第10至180日內任何一日生效，方便業主靈活「轉會」，無需擔心因轉至其他火險產品而影響按揭審批。