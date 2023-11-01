虛擬保險｜OneDegree目標今年底家居保險收入增逾兩倍

虛擬保險公司OneDegree今日宣布，將家電維修保障分拆成獨立產品「家電保養保險」，投保人既可繼續在投保家居保險時選購家電維修附加保障，或獨立購買家電保養保險。而本月30前於OneDegree家電保養保險官網投保家電維修保險，即可獲七折首年保費優惠。 OneDegree ｜最常見理賠個案：冷氣機吸塵機煮食爐 集團指，家居保險去年推出家居保險，並涵蓋因自然損耗而引起的維修保養費用後，深受市場歡迎，以今年6月單月新銷售計算，選擇14種家電維修附加保障的佔比高達逾60%，趨勢明顯上升，今年首三季家居保險收入按年增長3.4倍。據OneDegree內部理賠資料，最常見的理賠個案分別為冷氣機、吸塵機及煮食爐。

OneDegree副行政總裁周美華表示，自去年6月正式推出家居保險以來，憑著向市場提供「成本更低，保得更足」的保險產品，成功打入家居保險市場，收入節節上升，每季收入皆較上一季錄得顯著增長，顯示即使是市場飽和度較高的家居保險產品，虛擬保險公司亦能藉著具獨立市場定位的產品及理賠便利等優勢佔一席位。集團將持續加強家居保險的保障範圍，例如出租保障及樓宇結構保障。目標於今年底，家居保險收入可按年增長超過兩倍。