虛擬貨幣｜比特幣重上2萬美元 分析料短期或有反彈

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)在持續急跌後重復2萬美元關口，結束連續12個日的跌勢。比特幣在周末持續急跌，於周六曾經低見17,599美元，其後收復失地，重返2萬美元以上。根據Coindesk數據顯示，比特幣最新報20,318美元，其他虛擬貨幣亦見回升，以太幣(Ethereum)最新報1,103美元。

彭博社引述有對沖基金Pantera Capital合夥人Pantera Capital表示，虛擬貨幣已近乎見底，有機構投資者開始見買入機會。不過Fairlead Strategies創辦人及董事總經理Katie Stockton表示，虛擬貨幣可望短期反彈，但目前動力仍然較差，而從技術層面看，比特幣在過去約12個月未曾跌穿過對上周期的頂部，因此於上周六跌穿2017年牛市期間錄得19,511美元的頂部，加上跌穿18,300美元的支持位，若持續下跌有機會下望13,900美元。

比特幣從去年底的高住顯著回落，而受到聯儲局大幅加息4分3厘的影響，虛擬貨幣本周亦隨其他風險資產顯著下跌，沽售壓力龐大。彭博社報道指，比特幣截至紐約時間中午的24小時內交易量已接近400億美元，上周末和周日則分別為256億美元及225億美元。