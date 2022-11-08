虛擬貨幣｜FTX代幣FTT曾挫逾三成 比特幣跌穿2萬美元

虛擬貨幣交易所FTX代幣FTT在亞洲時段曾急跌35%，其他虛幣亦下瀉，比特幣(Bitcoin)現報19,760.4美元，減4.4%。(資料圖片)

虛擬貨幣交易所FTX代幣FTT在亞洲時段急跌，過去24小時最低曾報15.

09美元，由24小時高位23.44美元則插逾35%，現報18.44美元，

瀉17.8%，連帶其他虛擬貨幣亦走低，比特幣(Bitcoin)現報19,760.4美元，減4.4%，過去24小時曾低見19,373.5美元，高位曾報20,889美元。據CoinDesk顯示，以太幣(Ethereum)報1,492.82美元，挫近半成；狗狗幣(Dogecoin)跌11%，報約0.1021美元；柴犬幣(Shiba Inu)報0.00001096美元，瀉7.5%。

幣安傳悉售所持的 FTT 加劇市場動盪

據報道指，由於FTX早前傳出資金危機，引發是次市場恐慌，而與FTX交易所關聯較密切的虛擬貨幣亦受到牽連，如FTT等。另外，市傳其競爭對手、虛擬貨幣交易所幣安(Binance)行政總裁趙長鵬有意悉售所持的FTT，亦加劇了市場動盪。

FTX及Alameda Research創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)重申FTX財務及資產非常安全，此次事件為競爭對手的攻擊，FTX手上持有約10億美元現金，足夠讓所有用戶完成提款。

CoinDesk早前披露，Alameda Research主要資產是FTX發行的FTT代幣，這種「關聯」關係引發了虛擬貨幣市場對Alameda Research及FTT的獨立性和去中心化屬性的擔憂。據報道Alameda的資產規模約146億美元，為大部分是FTT。其後Alameda行政總裁Caroline Ellison則澄清有關報道未完整披露其資產負債表，當中有逾百億美元資產未被披露。