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財經
2024-02-02 12:47:00

虛擬資產監管｜許正宇：有需要把場外交易所納入監管

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虛擬資產監管｜許正宇：有需要把場外交易所納入監管。(資料圖片)

虛擬資產監管｜許正宇：有需要把場外交易所納入監管。(資料圖片)

虛擬資產市場不斷發展，加上去年發生JPEX事件後，有人問及政府對虛擬資產的政策是否轉變，財經事務及庫務局局長許正宇周五（2日）發表網誌表示，香港虛擬資產的方針是着重風險為本的穩健監管，指透過提供穩健而透明的規管環境，方可有效鼓勵金融創新。

垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖）

未能符合過渡安排須結束業務

許正宇於財庫局網誌「財庫論」撰文，指政府設立虛擬資產服務提供者（VASP）發牌制度及監管要求，並於2023年6月1日起實施，現時已有兩間持牌虛擬資產交易平台透過牌照升級，考慮到有一些虛擬資產服務提供者在發牌制度生效前已在港營運，為讓這些原有服務提供者過渡到新制度，發牌制度設有過渡期。

他表示，服務提供者如擬繼續在香港營運，須在2024年2月29日或之前提交牌照申請。證監會考慮申請者能否符合監管要求、是否在發牌制度生效前已在港有實質運作等因素後，將決定會否於6月1日起把這些原有服務提供者視作獲發牌。

許正宇又指，未能符合過渡安排的相關要求，將向這些申請人發出「不當作獲發牌的通知」。所有未在2月29日或之前提交申請，又或者收到「不當作獲發牌的通知」的原有服務提供者，都必須着手結束其業務，並在今年5月31日或之前，或在證監會通知發出起計3個月以內完全結束業務。

安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖） 安全帶法例懶人包，資料來源運輸署。（am730製圖）

許正宇：有需要把場外交易所納入監管

另一方面，許正宇指虛擬資產生態圈亦包括一些場外交易所（OTC），多數以實體鋪或網上平台形式營運，容易接觸到普羅大眾。事實上，去年一些有關無牌虛擬資產交易平台的詐騙個案，亦有場外交易所參與其中，誤導投資者將資金轉至這些無牌平台，故認為有需要把場外交易所納入監管。

他續指，隨着虛擬資產服務提供者發牌制度的過渡期進入最後階段，港府亦逐步完善有關虛擬資產的監管措施，投資者在持牌交易平台上進行虛擬資產買賣，所得到的保障和對市場的信心定會相應提高，會持續透過全面公眾教育、加強執法行動。

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