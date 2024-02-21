虛擬資產｜許正宇：過去3年整體罪案數達7148宗　涉款近70億

早前有虛擬資產交易平台涉嫌詐騙的案件引起社會廣泛關注，立法會議員簡慧敏就事件向財經事務及庫務局局長許正宇提質詢，許正宇回覆指，虛擬資產發牌制度已於去年6月實施， 他又提及而過去3年整體罪案數達7,148宗，涉款近70億。
JPEX案暫沒人被起訴
許正宇表示，過去三年整體涉及虛擬資產的罪案數字為1,397宗（2021年）、2,336宗（2022年）及3,415宗（2023年），涉及金額為8.24億（2021年）、17.04億（2022年）及43.98億元（2023年）。
至於被拘捕和檢控人數，許正宇指，警方現只會因應個別情況就特定個案整合有關數字。於JPEX案中，截止2024年2月20日，警方共拘捕70人，暫時沒有人被起訴；而截至今年2月14日，共有14家交易平台列於「可疑虛擬資產交易平台名單」；截至今年2月2日，證監會和警務處，已就超過100宗虛擬資產交易平台或虛擬資產相關活動交換情報。
另外，許正宇稱，今年2月8日就設立虛擬資產場外交易服務提供者發牌制度的立法建議展開公眾諮詢，諮詢期至4月12日；財庫局和金管局亦已於去年12月就監管穩定幣發行人聯合展開公眾諮詢，諮詢期至今年2月29日。