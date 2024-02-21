虛擬資產｜許正宇：過去3年整體罪案數達7148宗　涉款近70億

早前有虛擬資產交易平台涉嫌詐騙的案件引起社會廣泛關注，立法會議員簡慧敏就事件向財經事務及庫務局局長許正宇提質詢，許正宇回覆指，虛擬資產發牌制度已於去年6月實施， 他又提及而過去3年整體罪案數達7,148宗，涉款近70億。

JPEX案暫沒人被起訴

許正宇表示，過去三年整體涉及虛擬資產的罪案數字為1,397宗（2021年）、2,336宗（2022年）及3,415宗（2023年），涉及金額為8.24億（2021年）、17.04億（2022年）及43.98億元（2023年）。

至於被拘捕和檢控人數，許正宇指，警方現只會因應個別情況就特定個案整合有關數字。於JPEX案中，截止2024年2月20日，警方共拘捕70人，暫時沒有人被起訴；而截至今年2月14日，共有14家交易平台列於「可疑虛擬資產交易平台名單」；截至今年2月2日，證監會和警務處，已就超過100宗虛擬資產交易平台或虛擬資產相關活動交換情報。