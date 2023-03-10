虛擬銀行巡禮丨普惠金融 百家爭鳴 今年為虛擬銀行關鍵時刻

去年金管局公布「金融科技2025」策略，明言金融科技將會是未來香港金融業的最大增長潛力，虛擬銀行的發展更是令香港鞏固區內金融服務樞紐的關鍵重心。自2019年起獲發牌照營運，本地8間虛擬銀行數年間業務發展亮眼，然而平均存貸比率仍不及傳統銀行，足證尚有極大發展空間。今年虛銀迎來成長關鍵時期，年內勢必汰弱留強。為此《am730》特別製作《虛擬銀行巡禮》，於下周起於星期五介紹各間虛銀的獨到之處，令大眾更深入了解其優勢。

過往科技應用未普及，限制了個人信貸及公司營運的資訊透明度，令從事高風險管控的傳統銀行，難免將金融服務傾斜至有固定職業或高淨值個人客戶，以及具一定規模的企業。跟近年國際社會推崇的「普惠金融」理念，即每個人能享受平等且可持續的金融服務背道而馳。然而隨著金融科技的興起，帶動金管局在2019年向8間虛擬銀行(分別是Mox Bank、livi bank、Fusion富融銀行、WeLab匯立銀行、ZA眾安銀行、Ant Bank(HK)螞蟻銀行(香港)、airstar天星銀行與PAOB平安壹賬通銀行)發出牌照營運，並於2020年疫情期間陸續開業。憑藉虛擬銀行的金融科技創新，加上疫情催化公眾對智慧銀行的認知，對這些無分行、純網上操作的金融服務，確實更普及便捷，大大改善客戶體驗，對促進香港發展普惠金融，起了積極作用。

金融科技是未來香港金融業的最大增長潛力，虛擬銀行的發展更是令香港鞏固區內金融服務樞紐的關鍵重心。

正如前文所言，當虛銀存款多於借貸，銀行收入不足抵銷為存戶支付利息的成本，長遠並不健康。而且踏入第三年更是各間虛銀的業務整固期，其實由去年下旬開始，大家都已經各出奇謀，旗幟鮮明地爭取各自的市場獨特性，目的無非要強化自身定位，豐富客戶對虛銀的應用場景，從而增加收益。其實從宏觀來看，現時虛銀仍未能完全發揮金融創新所帶來的機遇，這關乎金融監管制度、金融風險抵禦能力和金融科技專才影響其前瞻性發展，故此政府能給予更清晰的指引，適時檢討合規科技，建立規範降低業界因過度擴張所帶來的風險，此外擁抱金融創新，在風險管控取得平衡，也是當局應當鼓勵之舉措。再者傳統銀行也不賣帳，虛銀面對其積極數碼轉型，構成業內競爭。惟推動智慧銀行革命，講求銀行間「開放API」令數據互聯互通，可是前路艱辛，協作之途仍遙遠。

八大虛擬銀行綜合簡評

ZA Bank：「眾安最能廣泛緊貼大眾對金融科技的日常應用需要，及時且全面推出不同服務。如針對出遊需要，推出多元化ZA Card旅遊簽帳優惠、靈活外幣兌換及匯款功能；亦是市場上暫時唯一已獲發保險牌照的虛擬銀行，透過ZA Bank及ZA Insure產生協同效應。」

PAOBank：「PAOB專注企業融資貸款，尤其是中小企借貸方面，早於去年金管局倡議的商業數據通，是全港首間虛銀採用替代數據技術，為中小企推出『壹易貸』服務，肯定銀行對信用保險管理的堅持，亦是其中一間擁有最優良資產的銀行。」

Mox Bank：「挾著渣打銀行的堅實背景，Mox Bank給予消費者可靠且高知名度的虛銀品牌。Mox推出全亞洲首張無號碼全功能實體信用卡，亦成為銀行的口碑；此外圍繞Mox Credit/Debit自由切換功能、無上限現金回贈亦是其獨特之處。其餘針對財管服務，如Money X財富倍增、每日收息等，令人肯定。」

livi bank：「livi bank是所有虛銀之中，在關注大眾日常生活消費可謂領先同業，尤其是背靠yuu強大的生態圈，以及首次引進『先買後付』，定位親民的livi Paylater服務。今年更全力中小企商業銀行服務，也搶攻財富管理範疇，其證券交易快將試業，令人期待。」

WeLab Bank：「WeLab Bank矢志成為一間真正的智慧銀行，亦是亞洲首間向投資者提供智能理財顧問GoWealth的虛銀，又宣布跟全球最大的基金交易網絡Calastone合作，提供流暢的投資交易體驗。此外WeLab也強於車貸業務，尤其是Tesla積極推出不同優惠。」

Ant Bank(Hong Kong)：「銀行與AliPayHK支付寶香港環環相扣，因此AliPayHK可以綁定螞蟻銀行戶口，絕對是其一大特色。去年尾更將先買後付聯乘電子錢包概念結合，推出Ant Bank Paylater，藉支付寶廣泛的應用場景與使用流量，增強市佔率。」

Fusion Bank：「將金融科技融入生活，以輕鬆面貌呈現，銀行的聯乘活動特別多，也是最能吸引年輕消費群。早前銀行更獲發基金交易相關牌照，也跟比亞迪簽訂戰略合作，提供具競爭力的車貸，搶佔機遇。」

airstar Bank：「天星銀行作風較沉實穩健，如針對存款的『利率不變保證』、大額借貸一筆清服務等被受好評，惟市場差別化有待加強。」