虛擬銀行巡禮丨替代數據作信貸審批基礎 PAOB專注中小企業融資 助企業疫後更快成功轉身

經濟活動逐漸復甦，中小企業要把握商機，靈活的現金流至關重要。惟「借貸難、借貸煩」，中小企、小本經營甚至one-man band「一腳踢」，基於公司規模小，缺乏清晰財政信用度，往往遇到較大困難。平安壹賬通銀行(簡稱PAOB)是香港首間主打中小企金融服務的虛擬銀行，為中小企業度身設計銀行服務產品支援業務發展所需，促進它們業務擴展，強化本港經濟根基的抗逆韌性，協力推動本港經濟發展。PAOB行政總裁兼執行董事費軼明先生表示，PAOB利用金融科技推出不同的中小企貸款產品，適時為企業提供資金。市場肯定PAOB對風險管理的堅持，風險控制拿捏得宜，是全港擁有優良信貸資產的虛擬銀行之一。

致力解決中小企貸款痛點 定位清晰

香港現在有逾36萬間中小企業，佔全港企業總數98%以上，費軼明強調他們的發展與營運表現，對本港經濟的貢獻尤為重要。「中小企要現金周轉，傳統借貸申請上要向銀行提交大量文件以核實還款能力，審批流程繁複冗長，而滯後的商業數據也未必能反映企業實時或最新的經營狀況。」他指PAOB專注服務本港中小企，銳意透過金融科技提供具針對性及高效的虛銀服務，致力填補該領域的缺口，覆蓋被市場忽略的中小企融資需求，針對實現普惠金融的願景，定位相當清晰。

「受惠全面通關及政府解除社交距離措施，加上節日效應及下周政府發放新一期消費券，我們見到很多中小企正捉緊復甦的機遇，亦明白他們急需營運資金迎接商機，必須有快速回應市況的金融配套。」過去兩年多以來，PAOB打破市場上中小企銀行服務的固有界限，實現強勁的業務增長。費軼明總結PAOB去年表現，「2022年總收入同比增長逾兩倍，達1.26億港元、客戶貸款和墊款規模同比增長超過三成至17.9億港元，表現理想。作為香港第一間推出中小企銀行服務的虛擬銀行，我們透過運用金融科技不僅為中小企帶來更便捷的銀行服務，亦有助銀行業務穩健發展。」

此外，PAOB更獲《亞洲銀行家》旗下研究機構TABInsights的「2022年全球100大數碼銀行排名」中位列第45位，為香港排名最高的虛銀；銀行更先後獲《亞洲貨幣》雜誌頒發「2022年香港最佳銀行大獎 - 傑出中小企銀行服務」，亦在《Euromoney Market Leaders》的「中小企業服務」排名中獲「高度表揚」的等級，肯定PAOB對中小企所作出的貢獻。

率先應用替代數據 助力實現普惠金融

為針對金融業界面對中小企融資借貸的挑戰，PAOB已率先運用替代數據作為信貸審批模式的基礎，透過獨創的風險評估模式，以及來自貿易通Tradelink的商業數據，進行高效準確的信貸分析，為特選貿易中小企提供快速開戶與貸款的銀行服務。費軼明概述，「我們針對香港進出口貿易企業的業務特點，以貿易通電子報關數據作為替代數據協助貸款批核。」他指電子報關數據具備更好的時效性和實時性，因為每當公司提交海關申報單時，系統均會實時記錄有關數據；另外資訊高度可靠，包括進出口貨物及其交付地區的詳細信息，有助驗證企業背景，同時亦可進行持續的交易監控；加上電子報關數據有其標準化格式、結構和明確含義的數據，減低人為誤判風險，精準評估中小企未來營運前景。

利用替代數據，PAOB的「壹易貸」可讓從事進出口貿易的特選中小企客戶於貸款審批階段無須提交任何文件1，大大簡化開戶及批核貸款的過程。更設有「5天放款保證」2 ，由申請借貸至放款，最快2.5個工作天。貸款金額最高500萬港元、還款期最長36個月。PAOB另有「企業分期貸款」，對象適用於任何行業的中小企，並提供最高300 萬港元放款及最長36個月還款期。這兩項貸款產品均無須手續費，除利息開支外並無其他任何費用，兼可提前繳付貸款餘額，無須罰款，且利息按日計算。PAOB為第一間虛擬銀行參與中小企融資擔保計劃，提供「九成信貸擔保」與「八成信貸擔保」兩個選項。「截至去年12月31日止，我們已審批貸款的中小企客戶中，近三成中小企獲得他們的第一筆銀行貸款。」PAOB提供的數碼化中小企金融服務，助他們解決在融資時所面對的困難，推動普惠金融。